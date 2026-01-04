„Narušení suverenity.“ Asijští autoritáři se kvůli Venezuele dovolávají práva

Severní Korea odsoudila americké útoky ve Venezuele, podle ní jde o „nejzávažnější formu porušení suverenity“ jihoamerické země. Čína už dříve ohledně akcí USA vyjádřila šok a v neděli vyzvala k okamžitému propuštění zajaté venezuelské hlavy státu Nicoláse Madura. Situaci okomentovalo také demokratické Japonsko s tím, že chce v regionu přispět k obnově stability a demokracie.
„Incident je dalším příkladem, který znovu jasně potvrzuje zlotřilou a brutální povahu Spojených států,“ citovala severokorejská státní tisková agentura KCNA z prohlášení mluvčí ministerstva zahraničí. Madurův režim Severní Korea dříve hlasitě podporovala.
Podle agentury AFP americká akce ve Venezuele pro vedení KLDR představuje noční můru. To totiž dlouhodobě viní Washington ze snah o své svržení. Svůj jaderný a raketový program Pchjongjang tak obhajuje právě potřebou bránit se údajné snaze USA o změnu severokorejského režimu.
Prohlášení z nejtvrdší diktatury světa přišlo poté, co ráno odpálila do vod výlučně ekonomické zóny Japonska nejméně dvě balistické střely.
Čína žádá Madurovo propuštění
Čínské ministerstvo zahraničí v neděli vyzvalo Spojené státy k okamžitému propuštění Madura i jeho manželky Cilie Floresové. Ty americké zvláštní síly odvezly ze země, aby je mohly Spojené státy postavit před soud. Jejich transport z Venezuely Peking považuje za porušení mezinárodního práva a norem. Řešením jsou podle něj dialog a jednání.
Čína v prohlášení také požádala USA, aby Madurovi a Floresové zajistily osobní bezpečnost.
Japonská vláda v neděli podle agentury Kjódó uvedla, že dění v jihoamerické zemi sleduje a že pracuje na zajištění bezpečnosti japonských občanů. V prohlášení ministerstvo zahraničí sdělilo, že chce diplomaticky přispět k obnově demokracie ve Venezuele a ke stabilizaci situace.