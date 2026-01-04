„Narušení suverenity.“ Asijští autoritáři se kvůli Venezuele dovolávají práva


Severní Korea odsoudila americké útoky ve Venezuele, podle ní jde o „nejzávažnější formu porušení suverenity“ jihoamerické země. Čína už dříve ohledně akcí USA vyjádřila šok a v neděli vyzvala k okamžitému propuštění zajaté venezuelské hlavy státu Nicoláse Madura. Situaci okomentovalo také demokratické Japonsko s tím, že chce v regionu přispět k obnově stability a demokracie.

„Incident je dalším příkladem, který znovu jasně potvrzuje zlotřilou a brutální povahu Spojených států,“ citovala severokorejská státní tisková agentura KCNA z prohlášení mluvčí ministerstva zahraničí. Madurův režim Severní Korea dříve hlasitě podporovala.

Podle agentury AFP americká akce ve Venezuele pro vedení KLDR představuje noční můru. To totiž dlouhodobě viní Washington ze snah o své svržení. Svůj jaderný a raketový program Pchjongjang tak obhajuje právě potřebou bránit se údajné snaze USA o změnu severokorejského režimu.

NYT: Venezuelský představitel tvrdí, že útok USA zabil desítky lidí
Kouř nad Caracasem po americkém útoku

Prohlášení z nejtvrdší diktatury světa přišlo poté, co ráno odpálila do vod výlučně ekonomické zóny Japonska nejméně dvě balistické střely.

Čína žádá Madurovo propuštění

Čínské ministerstvo zahraničí v neděli vyzvalo Spojené státy k okamžitému propuštění Madura i jeho manželky Cilie Floresové. Ty americké zvláštní síly odvezly ze země, aby je mohly Spojené státy postavit před soud. Jejich transport z Venezuely Peking považuje za porušení mezinárodního práva a norem. Řešením jsou podle něj dialog a jednání.

Čína v prohlášení také požádala USA, aby Madurovi a Floresové zajistily osobní bezpečnost.

V čele Venezuely stanula Madurova viceprezidentka Rodríguezová
Delcy Rodríguezová

Japonská vláda v neděli podle agentury Kjódó uvedla, že dění v jihoamerické zemi sleduje a že pracuje na zajištění bezpečnosti japonských občanů. V prohlášení ministerstvo zahraničí sdělilo, že chce diplomaticky přispět k obnově demokracie ve Venezuele a ke stabilizaci situace.

Nominace Turka na ministra platí, řekl Havlíček

před 13 mminutami

před 13 mminutami
10:18Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Ve Švýcarsku identifikovali další mrtvé po požáru baru, polovina jsou děti

před 2 hhodinami
V čele Venezuely stanula Madurova viceprezidentka Rodríguezová

03:48Aktualizovánopřed 2 hhodinami

před 2 hhodinami
09:10Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Američané převezli zadrženého Madura do New Yorku

00:28Aktualizovánopřed 6 hhodinami
USA se dle Trumpa ve Venezuele zapojí do vládnutí i ropného průmyslu

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

09:10Aktualizovánopřed 4 hhodinami
včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami

Američané převezli zadrženého Madura do New Yorku

před 1 hhodinou
USA se dle Trumpa ve Venezuele zapojí do vládnutí i ropného průmyslu

před 2 hhodinami

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
03:48Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Švýcarská policie identifikovala první oběti požáru baru. Mezi raněnými je i Čech

09:10Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Internetem kolují falešné záběry z amerického vpádu do Venezuely

Americký ozbrojený vpád do Venezuely, při kterém se Američané zmocnili tamního autoritářského prezidenta Nicoláse Madura, spustil na internetu vlnu dezinformací. Na sociálních sítích se objevují podvržená videa i fotografie vytvořené pomocí umělé inteligence.
před 1 hhodinou

Ve Švýcarsku identifikovali další mrtvé po požáru baru, polovina jsou děti

Švýcarská policie v neděli zveřejnila národnost a věk dalších šestnácti obětí čtvrtečního požáru v baru v lyžařském středisku Crans-Montana. Jsou mezi nimi lidé ze Švýcarska, Itálie, Francie, Rumunska či Turecka. Osmi z nich bylo méně než osmnáct let, nejmladší oběti jen čtrnáct let.
před 2 hhodinami

V čele Venezuely stanula Madurova viceprezidentka Rodríguezová

Venezuelský nejvyšší soud pověřil viceprezidentku Delcy Rodríguezovou, aby dočasně převzala pravomoci autokratického prezidenta Nicoláse Madura poté, co jej americké jednotky zajaly a odvezly ze země. Rodríguezová, která dříve odmítla spekulace, že uprchla do Ruska, označila Madura za jediného prezidenta země.
03:48Aktualizovánopřed 2 hhodinami

NYT: Venezuelský představitel tvrdí, že útok USA zabil desítky lidí

List The New York Times (NYT) napsal s odvoláním na nejmenovaného venezuelského představitele, že zásah USA si v zemi vyžádal nejméně čtyřicet mrtvých vojáků i civilistů. Američané mají podle NYT asi šest zraněných vojáků.
09:10Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Madurův pád může přinést Venezuele prosperitu, záleží ale na vývoji, míní experti

Hosté Událostí, komentářů z ekonomiky komentovali možné dopady amerického zásahu ve Venezuele na tamní, potažmo světovou ekonomiku. Ekonom Jaromír Baxa zdůraznil, že bez zahraniční pomoci a omezení sankcí může Venezuela jen těžko pozvednout svou oslabenou ekonomiku. Politolog Matyáš Strnad poukázal na potíže s majetkovými zákony země, které odrazují potenciální investory. Václav Loula z české asociace petrolejářského průmyslu a obchodu nastínil, že v případě hladkého převzetí moci by mohly světové ceny ropy klesnout, ale v důsledku nestability mohou naopak stoupnout zhruba o pět procent. Podle všech třech je zásadní, jaký bude politický vývoj v zemi. Moderovala Vanda Kofroňová.
před 5 hhodinami

Z odboráře autoritářem. Madura na cestě k moci podporoval i Chávez

Autoritářský vůdce Venezuely Nicolás Maduro, jehož v pondělí zadržely americké síly, se podle OSN držel u moci volebními podvody, porušováním lidských práv a masivní korupcí. Třiašedesátiletý politik si vystavěl kariéru na odkazu svého předchůdce prezidenta Huga Cháveze. Jeho nárok na funkci prezidenta zpochybňuje nejen venezuelská opozice, ale i mezinárodní společenství.
před 6 hhodinami

Američané převezli zadrženého Madura do New Yorku

Americké bezpečnostní složky přepravily venezuelského autoritáře Nicoláse Madura a jeho manželku do New Yorku. Vrtulník s nimi přistál podle BBC na Manhattanu, poté je policie přepravila auty do sídla americké Agentury pro potírání narkotik (DEA). Skončili ve vazební věznici v Brooklynu. Před soudem by oba mohli stanout už v pondělí, píše stanice BBC. Pár v sobotu při vojenské operaci ve Venezuele zajaly americké síly. Oba čelí mimo jiné obvinění ze spiknutí za účelem teroristické činnosti či dovozu kokainu.
00:28Aktualizovánopřed 6 hhodinami
