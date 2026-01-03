SOUHRN: Zásadní události soboty 3. ledna


před 46 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 3. ledna 2026.

USA zaútočily na Venezuelu a zadržely Madura

Spojené státy zaútočily na Venezuelu. Dle tamní vlády Američané útočili na vojenské i civilní cíle, Caracasem otřásla série výbuchů. Vláda informovala o tom, že vůdce Nicolás Maduro vyhlásil výjimečný stav. Právě Madura americké jednotky i s jeho manželkou zajaly a obvinily mimo jiné z drogového a teroristického spolčení. OSN vyjádřila znepokojení, Evropa podporu Venezuelanům. Spojenci Madurova režimu v zahraničí americký zásah odsoudily, některé latinskoamerické země mluví o nebezpečném precedentu.

Více k tématu
USA zaútočily na Venezuelu, zajaly Madura
Nicolás Maduro se svou manželkou Cilií Floresovou na snímku z ledna 2019
Americké plány
USA se ve Venezuele zapojí do vládnutí i ropného průmyslu, řekl Trump
Americký prezident Donald Trump a ministr zahraničí Marco Rubio
Reakce opozice
Opozice je připravena převzít moc, oznámila Machadová
María Corina Machadová
Reakce světa
EU vyjádřila podporu Venezuelanům
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová
Vojenský pohled
Šedivý: USA zřejmě ochromily venezuelskou armádu
Vojáci venezuelské armády a členové Bolívarovské milice
Profil
Elitní Delta Force mají na kontě řadu operací
Tři členové elitní jednotky Delta Force v Pananěm v roce 1990


Zelenskyj navrhl Šmyhala na post ministra energetiky a vicepremiéra

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navrhuje Denyse Šmyhala do čela resortu energetiky a zároveň na pozici vicepremiéra země. Šmyhal dosud řídil ministerstvo obrany. V pátek Zelenskyj navrhl, aby resort obrany nově vedl dosavadní ministr digitalizace a vicepremiér Mychajlo Fedorov.

Více k tématu
Zelenskyj navrhl Šmyhala na post ministra energetiky a vicepremiéra
Denys Šmyhal


Švýcarská policie identifikovala první oběti požáru baru. Mezi raněnými je i Čech

Švýcarská policie zveřejnila identitu prvních obětí požáru v lyžařském středisku Crans-Montana, který si ve čtvrtek vyžádal životy čtyřiceti lidí a desítkám dalších přivodil popáleniny. Jde o dvě Švýcarky a dva Švýcary, z nichž někteří byli nezletilí. Mezi zraněnými je podle policie i český občan, sdělil Černínský palác.

Více k tématu
Švýcarská policie identifikovala první oběti požáru baru. Mezi raněnými je i Čech
Pietní místo před barem Le Constellation ve švýcarském resortu Crans-Montana


Chameneí připustil oprávněnost protestů. Hodlá ale zakročit

Íránský duchovní vůdce Chameneí ve své první veřejné reakci na masové protesty připustil jejich oprávněnost. Proti demonstrantům, které označil za výtržníky, chce ale zakročit. Při protestech v Íránu zemřelo od středy již nejméně deset lidí, píše agentura Reuters s odvoláním na státní média a lidskoprávní organizace.

Více k tématu
Chameneí připustil oprávněnost protestů. Hodlá ale zakročit
Klesající hodnota íránské měny


Kosatky a delfíni spolupracují. Stopař a lovec dohromady ušetří spoustu energie

Dva vrcholoví oceánští predátoři spojili síly, aby společně ulovili kořist, na kterou by žádný z nich sám nestačil. Podle mořských biologů, kteří situaci nafilmovali, nešlo o náhodu, ale zřejmě o vědomou spolupráci, kdy jeden druh využíval silných stránek jiného. Teorii bude ještě třeba ověřit.

Více k tématu
Kosatky a delfíni spolupracují. Stopař a lovec dohromady ušetří spoustu energie
Kosatky a plískavice spolupracují na lovu lososů

Výběr redakce

USA se dle Trumpa ve Venezuele zapojí do vládnutí i ropného průmyslu

USA se dle Trumpa ve Venezuele zapojí do vládnutí i ropného průmyslu

15:52Aktualizovánopřed 28 mminutami
Opozice je připravena převzít moc, oznámila Machadová

Opozice je připravena převzít moc, oznámila Machadová

16:53Aktualizovánopřed 40 mminutami
Švýcarská policie identifikovala první oběti požáru baru. Mezi raněnými je i Čech

Švýcarská policie identifikovala první oběti požáru baru. Mezi raněnými je i Čech

13:36Aktualizovánopřed 1 hhodinou
EU vyjádřila podporu Venezuelanům

EU vyjádřila podporu Venezuelanům

09:34Aktualizovánopřed 1 hhodinou
USA zaútočily na Venezuelu, zajaly Madura

USA zaútočily na Venezuelu, zajaly Madura

07:39Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Zelenskyj navrhl Šmyhala na post ministra energetiky a vicepremiéra

Zelenskyj navrhl Šmyhala na post ministra energetiky a vicepremiéra

14:28Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Chameneí připustil oprávněnost protestů. Hodlá ale zakročit

Chameneí připustil oprávněnost protestů. Hodlá ale zakročit

08:26Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Elektronizace i rozšíření prevence. Nový rok přináší změny ve zdravotnictví

Elektronizace i rozšíření prevence. Nový rok přináší změny ve zdravotnictví

před 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Média

SOUHRN: Zásadní události soboty 3. ledna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 3. ledna 2026.
před 46 mminutami

Publikace Revolver Revue připomíná, že samizdat se dělal na dohled kriminálu

Publikace Revolver Revue – Out Of Ghetto Magazine (Jak se dělal samizdat) se ohlíží za čtrnácti samizdatovými čísly tohoto časopisu. Nabízí možnost seznámit se se vším, co se za vydáváním důležité předlistopadové revue skrývalo a co vše to vůbec obnášelo, zároveň připomíná jak dobový kontext, tak zcela normální odvahu, jíž bylo tehdy třeba.
před 9 hhodinami

O čem plánujeme informovat v sobotu 3. ledna

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 12 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události pátku 2. ledna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 2. ledna 2026.
včeraAktualizovánopřed 21 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 1. ledna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 1. ledna 2026.
1. 1. 2026

SOUHRN: Zásadní události středy 31. prosince

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 31. prosince 2025.
31. 12. 2025

SOUHRN: Zásadní události úterý 30. prosince

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 30. prosince 2025.
30. 12. 2025Aktualizováno30. 12. 2025

SOUHRN: Zásadní události pondělí 29. prosince

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 29. prosince 2025.
29. 12. 2025
Načítání...