SOUHRN: Zásadní události soboty 3. ledna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 3. ledna 2026.
USA zaútočily na Venezuelu a zadržely Madura
Spojené státy zaútočily na Venezuelu. Dle tamní vlády Američané útočili na vojenské i civilní cíle, Caracasem otřásla série výbuchů. Vláda informovala o tom, že vůdce Nicolás Maduro vyhlásil výjimečný stav. Právě Madura americké jednotky i s jeho manželkou zajaly a obvinily mimo jiné z drogového a teroristického spolčení. OSN vyjádřila znepokojení, Evropa podporu Venezuelanům. Spojenci Madurova režimu v zahraničí americký zásah odsoudily, některé latinskoamerické země mluví o nebezpečném precedentu.
Zelenskyj navrhl Šmyhala na post ministra energetiky a vicepremiéra
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navrhuje Denyse Šmyhala do čela resortu energetiky a zároveň na pozici vicepremiéra země. Šmyhal dosud řídil ministerstvo obrany. V pátek Zelenskyj navrhl, aby resort obrany nově vedl dosavadní ministr digitalizace a vicepremiér Mychajlo Fedorov.
Švýcarská policie identifikovala první oběti požáru baru. Mezi raněnými je i Čech
Švýcarská policie zveřejnila identitu prvních obětí požáru v lyžařském středisku Crans-Montana, který si ve čtvrtek vyžádal životy čtyřiceti lidí a desítkám dalších přivodil popáleniny. Jde o dvě Švýcarky a dva Švýcary, z nichž někteří byli nezletilí. Mezi zraněnými je podle policie i český občan, sdělil Černínský palác.
Chameneí připustil oprávněnost protestů. Hodlá ale zakročit
Íránský duchovní vůdce Chameneí ve své první veřejné reakci na masové protesty připustil jejich oprávněnost. Proti demonstrantům, které označil za výtržníky, chce ale zakročit. Při protestech v Íránu zemřelo od středy již nejméně deset lidí, píše agentura Reuters s odvoláním na státní média a lidskoprávní organizace.
Kosatky a delfíni spolupracují. Stopař a lovec dohromady ušetří spoustu energie
Dva vrcholoví oceánští predátoři spojili síly, aby společně ulovili kořist, na kterou by žádný z nich sám nestačil. Podle mořských biologů, kteří situaci nafilmovali, nešlo o náhodu, ale zřejmě o vědomou spolupráci, kdy jeden druh využíval silných stránek jiného. Teorii bude ještě třeba ověřit.