SOUHRN: Zásadní události pátku 2. ledna


před 19 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 2. ledna 2026.

Nová bilance obětí a raněných po požáru ve Švýcarsku

Švýcarští vyšetřovatelé pokračují ve vyšetřování příčiny požáru, který ve čtvrtek zachvátil bar v lyžařském letovisku Crans-Montana. Podle prvních závěrů způsobily neštěstí hořící pyrotechnické svíčky, které byly umístěné na lahvích šampaňského a následně zvednuté příliš blízko ke stropu. Při incidentu zemřelo přibližně čtyřicet lidí, dalších možná až sto třicet utrpělo zranění. Až sto zraněných je v kritickém stavu. Část obětí tvoří podle tamní policie cizinci, policie pokračuje v jejich identifikaci. Tuzemské ministerstvo zahraničí nemá informace, že by mezi oběťmi byli čeští občané.

Více k tématu
Po požáru baru ve Švýcarsku je až sto lidí v kritickém stavu
Policisté na místě tragédie
Více k tématu
Požár ve Švýcarsku zřejmě způsobily pyrotechnické svíčky na lahvích šampaňského
Okolí místa výbuchu ve švýcarském letovisku Crans-Montana


Opozice navrhla odvolání Okamury pro jeho slova o Ukrajině

Opoziční strany chtějí vyvolat hlasování Poslanecké sněmovny o odvolání předsedy Tomia Okamury (SPD). Sběr podpisů nutných k podání návrhu začne příští týden, sdělil předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Okamura čelí kritice všech stran sněmovní opozice kvůli svému novoročnímu projevu kritickému k pomoci Ukrajině. Předsednictvo ODS v pátek uvedlo, že chce jeho výroky ve sněmovně projednávat. Starostové a nezávislí (STAN) plánují vypracovat usnesení, kterým by se komora od prohlášení šéfa SPD distancovala.

Více k tématu
Opozice chce v reakci na Okamurovy výroky vyvolat hlasování o jeho odvolání
Předseda Poslanecké sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura


Zelenskyj jmenoval Budanova do funkce šéfa prezidentské kanceláře

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj jmenoval do funkce šéfa své kanceláře dosavadního ředitele ukrajinské vojenské rozvědky HUR Kyryla Budanova. Informovala o tom agentura AP. Zelenskyj v té souvislosti na síti X zdůraznil, že Ukrajina se nyní musí zaměřit na svou bezpečnost a obranu. Předchozí vlivný vedoucí prezidentské kanceláře Andrij Jermak byl v listopadu odvolán v souvislosti s vyšetřováním korupce v ukrajinské energetice.

Více k tématu
Zelenskyj jmenoval rozvědčíka Budanova šéfem prezidentské kanceláře
Kyrylo Budanov na archivním snímku z února 2024


Ekonomika vzrostla o 2,8 procenta

Česká ekonomika vzrostla v loňském třetím čtvrtletí meziročně o 2,8 procenta, což je nejrychlejší růst od druhého čtvrtletí 2022. Hrubý domácí produkt (HDP) byl proti předchozím třem měsícům vyšší o 0,8 procenta. Zpřesněný odhad zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ), který tak potvrdil údaje z konce listopadu. Podle analytiků byl hospodářský růst robustnější, než se očekávalo.

Více k tématu
Česká ekonomika vzrostla ve třetím čtvrtletí meziročně o 2,8 procenta
Maloobchod (ilustrační snímek)


Finsko zatklo dva podezřelé kvůli poškození podmořského kabelu

Finské úřady zatkly dva lidi v souvislosti s poškozením podmořského telekomunikačního kabelu ve Finském zálivu z tohoto týdne. Pro další dvě osoby platí zákaz vycestovat, uvedla tamní policie. Národnost čtveřice nebo to, jaká byla její role na lodi Fitburg, kterou úřady zadržely ve středu, kriminalisté nesdělili, píše Reuters.

Více k tématu
Finsko zatklo dva podezřelé kvůli poškození podmořského kabelu
Loď Fitburg zadržená Finskem


Clooney získal francouzské občanství

George Clooney spolu se svou manželkou Amal a dvěma dětmi získal francouzské občanství. Na životě ve Francii si hollywoodský herec pochvaluje klid. Zatím ho ale příliš nemá – francouzská náměstkyně ministra vnitra prověřuje „dvojí metr“ a do herce si rýpnul i americký prezident Donald Trump, jehož je Clooney vytrvalým kritikem.

Více k tématu
Dobrá zpráva pro koho? Clooney získal francouzské občanství
George Clooney a jeho žena Amal na francouzských filmových cenách César 2017

Výběr redakce

Muž v královéhradeckém obchodním centru pobodal dva lidi. Policie ho zadržela

Muž v královéhradeckém obchodním centru pobodal dva lidi. Policie ho zadržela

před 17 mminutami
Opozice chce v reakci na Okamurovy výroky vyvolat hlasování o jeho odvolání

Opozice chce v reakci na Okamurovy výroky vyvolat hlasování o jeho odvolání

14:15Aktualizovánopřed 26 mminutami
Požár ve Švýcarsku zřejmě způsobily pyrotechnické svíčky na lahvích šampaňského

Požár ve Švýcarsku zřejmě způsobily pyrotechnické svíčky na lahvích šampaňského

16:03Aktualizovánopřed 45 mminutami
Zelenskyj jmenoval rozvědčíka Budanova šéfem prezidentské kanceláře

Zelenskyj jmenoval rozvědčíka Budanova šéfem prezidentské kanceláře

13:17Aktualizovánopřed 51 mminutami
Po požáru baru ve Švýcarsku je až sto lidí v kritickém stavu

Po požáru baru ve Švýcarsku je až sto lidí v kritickém stavu

04:54Aktualizovánopřed 57 mminutami
Spojené arabské emiráty ukončily vojenskou přítomnost v Jemenu a volají po míru

Spojené arabské emiráty ukončily vojenskou přítomnost v Jemenu a volají po míru

před 59 mminutami
Čínská BYD připravila Muskovu Teslu o vedoucí pozici na trhu s elektromobily

Čínská BYD připravila Muskovu Teslu o vedoucí pozici na trhu s elektromobily

před 2 hhodinami
Finsko zatklo dva podezřelé kvůli poškození podmořského kabelu

Finsko zatklo dva podezřelé kvůli poškození podmořského kabelu

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Média

SOUHRN: Zásadní události pátku 2. ledna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 2. ledna 2026.
před 19 mminutami

O čem plánujeme informovat v pátek 2. ledna

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 13 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 1. ledna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 1. ledna 2026.
včera v 18:33

SOUHRN: Zásadní události středy 31. prosince

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 31. prosince 2025.
31. 12. 2025

SOUHRN: Zásadní události úterý 30. prosince

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 30. prosince 2025.
30. 12. 2025Aktualizováno30. 12. 2025

SOUHRN: Zásadní události pondělí 29. prosince

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 29. prosince 2025.
29. 12. 2025

Volby, válka, kryty a Trump. Co vás v roce 2025 nejvíc zaujalo

Rok 2025 byl velmi bohatý na zpravodajské dění. Analytický nástroj Chartbeat měřil, jaká témata i které konkrétní texty vás na webu ČT24 zaujaly nejvíc. A díky tomu, že jej používají desítky tisíc médií ve více než šedesátce zemí, dodal i informace, co se nejvíc četlo ve světě.
29. 12. 2025

SOUHRN: Zásadní události neděle 28. prosince

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 28. prosince 2025.
28. 12. 2025Aktualizováno29. 12. 2025
Načítání...