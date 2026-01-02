SOUHRN: Zásadní události pátku 2. ledna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 2. ledna 2026.
Nová bilance obětí a raněných po požáru ve Švýcarsku
Švýcarští vyšetřovatelé pokračují ve vyšetřování příčiny požáru, který ve čtvrtek zachvátil bar v lyžařském letovisku Crans-Montana. Podle prvních závěrů způsobily neštěstí hořící pyrotechnické svíčky, které byly umístěné na lahvích šampaňského a následně zvednuté příliš blízko ke stropu. Při incidentu zemřelo přibližně čtyřicet lidí, dalších možná až sto třicet utrpělo zranění. Až sto zraněných je v kritickém stavu. Část obětí tvoří podle tamní policie cizinci, policie pokračuje v jejich identifikaci. Tuzemské ministerstvo zahraničí nemá informace, že by mezi oběťmi byli čeští občané.
Opozice navrhla odvolání Okamury pro jeho slova o Ukrajině
Opoziční strany chtějí vyvolat hlasování Poslanecké sněmovny o odvolání předsedy Tomia Okamury (SPD). Sběr podpisů nutných k podání návrhu začne příští týden, sdělil předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Okamura čelí kritice všech stran sněmovní opozice kvůli svému novoročnímu projevu kritickému k pomoci Ukrajině. Předsednictvo ODS v pátek uvedlo, že chce jeho výroky ve sněmovně projednávat. Starostové a nezávislí (STAN) plánují vypracovat usnesení, kterým by se komora od prohlášení šéfa SPD distancovala.
Zelenskyj jmenoval Budanova do funkce šéfa prezidentské kanceláře
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj jmenoval do funkce šéfa své kanceláře dosavadního ředitele ukrajinské vojenské rozvědky HUR Kyryla Budanova. Informovala o tom agentura AP. Zelenskyj v té souvislosti na síti X zdůraznil, že Ukrajina se nyní musí zaměřit na svou bezpečnost a obranu. Předchozí vlivný vedoucí prezidentské kanceláře Andrij Jermak byl v listopadu odvolán v souvislosti s vyšetřováním korupce v ukrajinské energetice.
Ekonomika vzrostla o 2,8 procenta
Česká ekonomika vzrostla v loňském třetím čtvrtletí meziročně o 2,8 procenta, což je nejrychlejší růst od druhého čtvrtletí 2022. Hrubý domácí produkt (HDP) byl proti předchozím třem měsícům vyšší o 0,8 procenta. Zpřesněný odhad zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ), který tak potvrdil údaje z konce listopadu. Podle analytiků byl hospodářský růst robustnější, než se očekávalo.
Finsko zatklo dva podezřelé kvůli poškození podmořského kabelu
Finské úřady zatkly dva lidi v souvislosti s poškozením podmořského telekomunikačního kabelu ve Finském zálivu z tohoto týdne. Pro další dvě osoby platí zákaz vycestovat, uvedla tamní policie. Národnost čtveřice nebo to, jaká byla její role na lodi Fitburg, kterou úřady zadržely ve středu, kriminalisté nesdělili, píše Reuters.
Clooney získal francouzské občanství
George Clooney spolu se svou manželkou Amal a dvěma dětmi získal francouzské občanství. Na životě ve Francii si hollywoodský herec pochvaluje klid. Zatím ho ale příliš nemá – francouzská náměstkyně ministra vnitra prověřuje „dvojí metr“ a do herce si rýpnul i americký prezident Donald Trump, jehož je Clooney vytrvalým kritikem.