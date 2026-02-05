Slovensko nebude nikoho stíhat za darování stíhaček a raketového systému Ukrajině


před 54 mminutami|Zdroj: ČTK

Slovensko nebude nikoho stíhat za rozhodnutí bývalé vlády darovat Ruskem napadené Ukrajině stíhačky MiG-29 a části systému protivzdušné obrany Kub. Žalobce letos v lednu potvrdil dřívější rozhodnutí policejního vyšetřovatele o zastavení vyšetřování, plyne z vyjádření bratislavského krajského prokurátora Rastislava Remety. Exministr obrany Jaroslav Naď (Demokrati) to uvítal. Slovenský premiér Robert Fico (Smer) naopak tvrdí, že prokuratura vstoupila do politického souboje na straně opozice.

Pravomocně byla už odmítnuta také trestní oznámení v dalších dvou podobných případech, včetně odevzdání raketového systému S-300 Kyjevu. Podle Remety se policie ještě zabývá případem předání utajované dokumentace k darované vojenské technice ukrajinským diplomatům.

Remeta uvedl, že transakce se týkaly zastaralé vojenské techniky s finanční kompenzací pro Slovensko; tato kompenzace by měla být z Evropského mírového nástroje. Prokurátor dodal, že například systém S-300 nebyl modernizován na standardy NATO.

„Členové vlády nejednali protiprávně a nezpůsobili Slovenské republice škodu darováním zastaralé vojenské techniky,“ uvedl Remeta.

Slovenská vláda schválila předání stíhaček MiG-29 Ukrajině
obrázek

Vyřazené stíhačky

Dar celkem třinácti vyřazených stíhaček sovětské konstrukce MiG-29, z toho části bez motorů, a raketového systému Kub schválila v březnu 2023 slovenská vláda premiéra Eduarda Hegera (Demokrati), a to formou mezivládní dohody.

„Cítím zadostiučinění. Falešná, odporná, nechutná politika Roberta Fica utrpěla největší prohru,“ reagoval na oznámení prokuratury Naď, který byl ministrem obrany v letech 2020 až 2023 a který vojenskou pomoc Ruskem napadené Ukrajině podporoval.

Představitelé současné vlády rozhodnutí bývalého kabinetu dlouhodobě označují za krok k oslabení obranyschopnosti Slovenska.

Korupce nezmizela, výsledky jsou žalostné, varoval šéf slovenské prokuratury
Maroš Žilinka

Fico mluví o „strategických zbraních“ a „totálním ohrožení“

Fico v prohlášení kromě kritiky na adresu prokuratury označil darované vyřazené stroje za „strategicky důležité zbraně“. Dále tvrdí, že jejich předáním Ukrajině došlo k „totálnímu ohrožení obranyschopnosti Slovenské republiky“ a že tento krok byl v rozporu se zákonem a mezinárodními dohodami.

Do střetu s prokuraturou se Fico dostal už ve středu, kdy slovenský generální prokurátor Maroš Žilinka řekl, že boj proti korupci na Slovensku byl v loňském roce katastrofální.

Podle dřívějších informací probíhá na Slovensku pod dohledem úřadu evropského veřejného žalobce vyšetřování ve věci darování munice Kyjevu. Slovenský nejvyšší kontrolní úřad dříve uvedl, že tyto případy měly procesní a administrativní nedostatky.

Fico dlouhodobě vystupuje proti poskytování vojenské pomoci Kyjevu. Tyto dodávky ze státních zásob Ficův kabinet po svém nástupu do úřadu v roce 2023 zastavil, umožnil ale pokračování kontraktů na komerčním principu.

Slovenská vláda nebude bránit firmám ve vývozu zbraní, prohlásil Fico
Slovenský premiér Robert Fico

Slovensko nebude nikoho stíhat za darování stíhaček a raketového systému Ukrajině

