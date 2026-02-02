SOUHRN: Zásadní události pondělí 2. února

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 2. února 2026.
Vláda podpořila odklad začátku vyplácení superdávky
Vláda podpořila návrh ministra práce Aleše Juchelky (ANO) na odložení vyplácení superdávky příjemcům dosavadních příspěvků na bydlení, živobytí a děti. Souhlasila i s novelou s odložením navýšení životního minima, oznámil po jednání kabinetu bez dalších podrobností premiér Andrej Babiš (ANO).
Papež jmenoval novým pražským arcibiskupem Přibyla
Novým pražským arcibiskupem se stane Stanislav Přibyl, dosavadní litoměřický biskup. Na místo Jana Graubnera ho jmenoval papež Lev XIV., uvedlo v pondělí na webu pražské arcibiskupství. Úřadu se Přibyl ujme na konci dubna.
Do Egypta se přes Rafah dostali první lidé z Pásma Gazy, píší agentury
Izrael v pondělí otevřel hraniční přechod Rafah pro pěší v obou směrech. Do Egypta se z Pásma Gazy dostali první palestinští pacienti, uvedly agentury AFP a AP. Přechod byl uzavřen od května 2024. Denně jej nyní bude moci překročit několik desítek Palestinců v každém směru. Izrael, který přechod kontroluje na palestinské straně hranice, zatím nedovolil přepravu zboží. Otevření přechodu uvítala šéfka diplomacie EU Kaja Kallasová.
S Epsteinem byla v kontaktu i norská princezna, dává si to za vinu
Budoucí norská královna Mette-Marit udržovala nečekaně úzké vztahy s americkým finančníkem a sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem. Zjistila to norská média, která studovala Epsteinovy spisy zveřejněné v pátek. Jde o další skandál, protože aristokratčin syn příští týden stane před soudem za desítky trestných činů včetně znásilnění, napsala agentura AFP.
V pelhřimovské nemocnici dalo výpověď jedenáct lékařů z interny
Jedenáct lékařů interního oddělení Nemocnice Pelhřimov podalo v pondělí 2. února výpověď. Už dříve tak učinili někteří lékaři chirurgického oddělení, nemocnice kvůli tomu od března omezí plánované operace. Poskytování zdravotní péče podle vedení nemocnice v tuto chvíli ohrožené není. Výpovědní lhůta lékařů je dvouměsíční.
Rozpočet byl v lednu v přebytku, výdaje omezilo provizorium
Státní rozpočet skončil v lednu přebytkem 32,4 miliardy korun. Výsledek nicméně ovlivnilo rozpočtové provizorium, které limituje státní výdaje, uvedlo ministerstvo financí. Naposledy byl rozpočet v lednu přebytkový v roce 2022, kdy rovněž Česko fungovalo v rozpočtovém provizoriu. Loni v lednu byl schodek 11,2 miliardy.
Írán zatkl kvůli protestům čtyři cizince, údajné ultimátum od Trumpa popřel
Íránská policie zatkla v souvislosti s protirežimními celostátními protesty čtyři cizince, jejichž národnost zatím neupřesnila. Tamní ministerstvo zahraničí popřelo, že by země dostala od amerického prezidenta Donalda Trumpa ultimátum. V pondělí si předvolalo všechny velvyslance EU v reakci na zařazení íránských revolučních gard na unijní seznam teroristických organizací.
Klempíř chce pozvat umělce z nedělních demonstrací na ministerstvo
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) chce pozvat vystupující z nedělních demonstrací na podporu prezidenta Petra Pavla na ministerstvo kultury. Při příchodu na pondělní jednání vlády řekl, že demonstrace považuje za demokracii v nejčistší formě, kdy každý může vyjádřit svůj názor. Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) po jednání kabinetu uvedl, že koalice nechce spor s Hradem eskalovat.
Grammy za album roku má Bad Bunny, za nahrávku Kendrick Lamar se SZA
Grammy v hlavní kategorii album roku získal na nedělním slavnostním vyhlašování amerických hudebních cen v Los Angeles portorikánský rapper Bad Bunny za kolekci Debí Tirar Más Fotos. Je to poprvé, co hlavní cenu dostalo španělskojazyčné album. Nahrávkou roku je singl Luther od amerického rappera Kendricka Lamara a zpěvačky SZA. Cenu za nejlepší píseň roku dostala další americká zpěvačka Billie Eilish za song Wildflower. Atmosféru večera ovlivnila kritika deportační politiky současné prezidentské administrativy.
Astronomové objevili nejbližší obyvatelnou exoplanetu
Mezinárodní tým vědců objevil potenciálně obyvatelnou planetu vzdálenou asi 146 světelných let. Planeta s podobnou velikostí jako Země může teoreticky nabízet podmínky vhodné pro život, pokud by to ale dovolila teplota na povrchu. Nachází se totiž v oblasti, kde se může teplota pohybovat až kolem sedmdesáti stupňů pod nulou.