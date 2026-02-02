Grammy za album roku dostal Bad Bunny, za nahrávku Kendrick Lamar se SZA

Grammy v hlavní kategorii album roku získal na nedělním slavnostním vyhlašování amerických hudebních cen v Los Angeles portorikánský rapper Bad Bunny za kolekci Debí Tirar Más Fotos. Podle agentury AP je to poprvé, co hlavní cenu dostalo španělskojazyčné album. Nahrávkou roku je singl Luther od amerického rappera Kendricka Lamara a zpěvačky SZA. Cenu za nejlepší píseň roku dostala další americká zpěvačka Billie Eilish za song Wildflower.
Bad Bunny převzetím své ceny uzavřel podle AP překvapivý a historický večer. „Chci toto ocenění věnovat všem lidem, kteří museli opustit svou vlast, aby si šli za svými sny,“ řekl hudebník, jemuž ocenění za album roku předával vítěz z roku 2023 Harry Styles.
Kendrick Lamar získal cenu za nahrávku roku za duet Luther s R&B zpěvačkou SZA. Pro Kendricka Lamara to byla na 68. ročníku předávání hlavních cen hudebního průmyslu v USA páté ocenění za album GNX. Lamar přitom ovládl nominace na letošní Grammy, americká hudební akademie ho navrhla na ocenění v devíti kategoriích.
Billie Eilish uspěla mezi silnou konkurencí
V případě Billie Eilish je zisk Grammy za nejlepší píseň překvapením. Porazila totiž nejen Kendricka Lamara, ale i další těžké váhy jako Lady Gaga, Bad Bunny, Sabrina Carpenterová či píseň Golden z hudby k úspěšnému animovanému filmu K-Pop: Lovkyně démonů.
Britská zpěvačka Lola Youngová dostala gramofonek za nejlepší sólový popový výkon za píseň Messy. Cenu za nejlepší popové vokální album za rok 2026 má Lady Gaga.
Pozlacené gramofonky se na ceremonii 68. ročníku cen Grammy v Los Angeles udílely v době, kdy americkou společnost rozděluje protiimigrační kampaň prezidenta Donalda Trumpa, doprovázená nasazením federálních bezpečnostních složek v některých velkých městech za účelem naplnit vládní sliby ohledně deportací přistěhovalců pobývajících v USA ilegálně. V Minneapolisu federální protiimigrační agenti v posledních týdnech zastřelili dva americké civilisty.
Projevy nesouhlasu s ICE
Události hojně komentovali jak průvodce galavečerem, jihoafrický komik Trevor Noah, tak i jednotliví ocenění. Bad Bunny už při přebírání ceny za nejlepší album latinskoamerické městské hudby vyzval k vykázání agentů Úřadu pro imigraci a cla (ICE) z amerických měst.
„Nejsme divoši. Nejsme zvířata. Nejsme mimozemšťané. Jsme lidské bytosti a jsme Američané,“ prohlásil a vyzval lidi, aby se nenechali „kontaminovat nenávistí“. Obecenstvo v sále ho ocenilo potleskem vestoje.
Svůj názor projevila také Billie Eilish. „Je opravdu těžké vědět, co říct a co teď dělat,“ řekla. „Mám pocit, že prostě musíme dál bojovat, ozvat se a protestovat. Naše hlasy opravdu mají význam a lidé jsou důležití,“ dodala, přičemž vůči ICE použila také anglický vulgarismus.
Na události narážela i 26letá britská zpěvačka Olivia Deanová, která převzala trofej pro nejlepšího nového umělce. „Chci říci, že tu jsem jako vnučka imigrantky,“ poukázala na svou babičku, která do Británie přišla z Guyany. „Jsem produktem odvahy a myslím, že tito lidé si zaslouží být oslavováni,“ dodala Deanová.
První Grammy pro dalajlamu
Šestaosmdesát cen Grammy bylo uděleni ještě před hlavní ceremonií. Za zmínku stojí mimo jiné první Grammy pro dalajlamu. Vysloužil si ji za audioknihu Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama (Meditace: Úvahy Jeho Svatosti dalajlamy). Vůbec první Grammy získal také korejský pop (K-pop), konkrétně píseň Golden z animovaného filmu KPop: Lovkyně démonů získala trofej pro nejlepší píseň napsanou pro vizuální médium.
Gramofonek pro nejlepší hudební film pak náleží snímku Music for John Williams, jehož koproducentem je slavný režisér Steven Spielberg. Ten se tak stal takzvaným EGOT vítězem, tedy tvůrcem, který má na kontě kompletní sbírku nejprestižnějších ocenění v zábavním průmyslu - Emmy, Grammy, Tony a Oscar.
Vítěze Grammy vybíralo přibližně 13.000 hlasujících členů Národní akademie hudebního umění a věd v USA.