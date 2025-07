Dalajlama oslavil 90. narozeniny

Dalajlama obklopen svými stoupenci oslavil své 90. narozeniny. Tibetský duchovní vůdce si je připomněl modlitbou za mír, píše agentura AFP. Do severoindické Dharamsály, kde tento nositel Nobelovy ceny za mír sídlí, přicestoval také americký herec a dlouholetý protibetský aktivista Richard Gere. Pozdravy poslali mimo jiné tři američtí exprezidenti Barack Obama, George Bush mladší a Bill Clinton, uvedla agentura Reuters.

Agentura Reuters upozornila, že dalajlama asi po dvou hodinách narozeninovou oslavu náhle opustil poté, co snědl kousek svého dortu. O něco dříve nejmenovaný zdroj Reuters řekl, že se duchovní vůdce necítil moc dobře.

Čtrnáctý dalajlama, který je už nyní nejdéle žijícím nejvýše postaveným představitelem tibetského buddhismu, o den dříve prohlásil, že by se rád dožil více než 130 let, čímž mezi svými následovníky vyvolal potlesk a jásot.

Nositel Nobelovy ceny za mír

Dalajlama, občanským jménem Džampal Ngawang Lozang Ješe Tändzin Gjamccho, se narodil 6. července 1935 v Tagccheru v Tibetu v rodině rolníka. Ve dvou letech byl označen za reinkarnaci 13. dalajlamy. Vzdělal se v buddhismu a ve vědách. Když do Tibetu vtrhla vojska komunistické Číny, bylo mu 15 let. Od neúspěšného povstání proti čínské nadvládě v roce 1959 a útěku z Tibetu dalajlama žije v indické Dharamsále v podhůří Himálaje, kde také sídlí tibetská exilová vláda. Charismatický duchovní, známý jako 14. dalajlama, mezinárodně zpopularizoval buddhismus. V roce 1989 získal Nobelovu cenu za mír.

Staletá tibetská buddhistická instituce duchovního vůdce zůstane zachována, oznámil ve středu dalajlama. Podle agentury AP tak ukončil spekulace, že by mohl být posledním, kdo tuto duchovní roli zastává. Jeho úřad uvedl, že příštím dalajlamou by mohla být i žena nebo člověk narozený mimo Tibet. Výběr nového duchovního vůdce bude mít na starost úřad dalajlamy. „Nikdo jiný nemá autoritu do této věci zasahovat,“ řekl dalajlama s narážkou na požadavek čínských úřadů, které chtějí mít právo kontrolovat a vetovat výběr nového tibetského vůdce.

Funkce dalajlamy se předává na základě buddhistického principu reinkarnace. Po smrti se tibetští duchovní snaží určit, do koho se předchozí dalajlama vtělil. Dalajlamu po staletí vybírali tibetští mnichové, kteří pátrali po reinkarnacích zemřelých duchovních vůdců. Obvykle ho hledali na území Tibetu, který však nyní ovládá Čína. Peking, který vládne Tibetu od invaze v roce 1950, považuje dalajlamu za separatistu. Duchovní vůdce opakuje, že chce pouze větší autonomii pro Tibet a skutečné náboženské, politické a kulturní svobody.