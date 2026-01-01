SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 1. ledna


před 18 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 1. ledna 2026.

Při požáru ve švýcarském lyžařském středisku zemřely desítky lidí

Při požáru v baru ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana během silvestrovské oslavy zemřelo podle policie na čtyřicet lidí. Dalších zhruba 115 osob utrpělo zranění, a to většinou vážná. Část obětí podle policie tvoří cizinci. Na český zastupitelský úřad ve Švýcarsku se podle mluvčího ministerstva zahraničí nikdo neobrátil. Švýcarský prezident Guy Parmelin označil požár za jednu z nejhorších tragédií, jaká jeho zemi postihla.

Více k tématu
Při požáru ve švýcarském lyžařském středisku zemřely desítky lidí
Místo výbuchu ve švýcarském lyžařském středisku


Nepodléhejme líbivému populismu, vyzval v novoročním projevu Pavel

Prezident Petr Pavel v novoročním projevu uvedl, že bude dohlížet na to, aby nastupující vláda dodržovala sliby. Nepodléhejme líbivému populismu, vyzvala také hlava státu. Oživení důvěry ve společnosti podle něj musí začít u každého jednotlivce, nikoli v politice.

Novoroční projev Petra Pavla
Nepodléhejme líbivému populismu, vyzval v novoročním projevu Pavel
Prezident Petr Pavel při novoročním projevu
Novoroční projev Andreje Babiše
Babiš doufá, že letošní rok bude rokem míru
Andrej Babiš
Novoroční projev Tomia Okamury
Okamura se v novoročním projevu vymezil proti poskytování zbraní Ukrajině
Předseda Poslanecké sněmovny a lídr SPD Tomio Okamura


Svět oslavil příchod roku 2026

Svět oslavil příchod nového roku. Jako první do něj v 11:00 SEČ vstoupil tichomořský ostrovní stát Kiribati. Postupně následovaly další země od Nového Zélandu přes Čínu, Thajsko či Katar až po Evropu, kde davy oslavovaly příchod nového roku v Berlíně, Paříži, Londýně a dalších městech. Ve čtvrtek se oslavy přesunuly na americký kontinent – nejprve ve 4:00 SEČ do Brazílie, o dvě hodiny později například do New Yorku, v 9:00 pak i na západní pobřeží USA. Jako poslední do roku 2026 ve 13:00 SEČ vstoupily neobydlené tichomořské atoly Bakerův ostrov a Howlandův ostrov.

Více k tématu
Svět oslavil příchod roku 2026
Novoroční oslavy v New Yorku


Silvestrovské oslavy byly napříč Českem poměrně klidné

Oslavy příchodu roku 2026 se v centru Prahy neobešly bez zakázané pyrotechniky. Petardy i dělobuchy létaly na Staroměstském i na Václavském náměstí a v okolních ulicích. Přesto byly silvestrovské oslavy z hlediska ohňostrojů jedny z nejklidnějších za poslední roky, uvedla policie. Podobné to bylo i v Ostravě a Brně. Během noci však došlo na několika místech republiky k vážným zraněním.

Více k tématu
Silvestrovské oslavy byly napříč Českem poměrně klidné
Ohňostroj na náměstí v Letovicích na Blanensku
Vážný úraz v Českých Budějovicích
Výbuch pyrotechniky způsobil muži v Českých Budějovicích závažné zranění
Záchranná služba


Novoroční půlnoc přinesla nejlepší kvalitu ovzduší za posledních několik desetiletí

Silvestrovská noc nabídla nejlepší ovzduší na přelomu roku minimálně za posledních 22 let, uvedl pro ČT vedoucí oddělení kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu Brno Jáchym Brzezina. Hodnoty koncentrací částic PM10 se podle něj pohybovaly výrazně níže, než je během období kolem novoroční půlnoci obvyklé.

Více k tématu
Novoroční půlnoc přinesla nejlepší kvalitu ovzduší za posledních několik desetiletí
Novoroční oslavy v Liberci


Za dlouhověkost zřejmě mohou geny pravěkých lovců

Italové se dožívají nadprůměrně vysokého věku, zejména stoletých a starších mají téměř nejvíc na světě. Podle nové analýzy by to mohlo být způsobené geny, které zdědili z doby ledové.

Více k tématu
Za dlouhověkost zřejmě mohou geny pravěkých lovců
Ilustrační grafika

Výběr redakce

Chebsko a Sokolovsko hlásí slabší zemětřesení

Chebsko a Sokolovsko hlásí slabší zemětřesení

před 8 mminutami
Při požáru ve švýcarském lyžařském středisku zemřely desítky lidí

Při požáru ve švýcarském lyžařském středisku zemřely desítky lidí

07:06Aktualizovánopřed 30 mminutami
Nepodléhejme líbivému populismu, vyzval v novoročním projevu Pavel

Nepodléhejme líbivému populismu, vyzval v novoročním projevu Pavel

12:58Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Okamura se v novoročním projevu vymezil proti poskytování zbraní Ukrajině

Okamura se v novoročním projevu vymezil proti poskytování zbraní Ukrajině

před 3 hhodinami
Svět oslavil příchod roku 2026

Svět oslavil příchod roku 2026

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Novoroční půlnoc přinesla nejlepší kvalitu ovzduší za posledních několik desetiletí

Novoroční půlnoc přinesla nejlepší kvalitu ovzduší za posledních několik desetiletí

před 4 hhodinami
Výbuch pyrotechniky způsobil muži v Českých Budějovicích závažné zranění

Výbuch pyrotechniky způsobil muži v Českých Budějovicích závažné zranění

před 5 hhodinami
Babiš doufá, že letošní rok bude rokem míru

Babiš doufá, že letošní rok bude rokem míru

11:15Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Média

SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 1. ledna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 1. ledna 2026.
před 18 mminutami

O čem plánujeme informovat ve čtvrtek 1. ledna

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 11 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události středy 31. prosince

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 31. prosince 2025.
včera v 18:30

SOUHRN: Zásadní události úterý 30. prosince

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 30. prosince 2025.
30. 12. 2025Aktualizováno30. 12. 2025

SOUHRN: Zásadní události pondělí 29. prosince

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 29. prosince 2025.
29. 12. 2025

Volby, válka, kryty a Trump. Co vás v roce 2025 nejvíc zaujalo

Rok 2025 byl velmi bohatý na zpravodajské dění. Analytický nástroj Chartbeat měřil, jaká témata i které konkrétní texty vás na webu ČT24 zaujaly nejvíc. A díky tomu, že jej používají desítky tisíc médií ve více než šedesátce zemí, dodal i informace, co se nejvíc četlo ve světě.
29. 12. 2025

SOUHRN: Zásadní události neděle 28. prosince

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 28. prosince 2025.
28. 12. 2025Aktualizováno29. 12. 2025

SOUHRN: Zásadní události soboty 27. prosince

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 27. prosince 2025.
27. 12. 2025Aktualizováno27. 12. 2025
Načítání...