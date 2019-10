Ruská státní média dostanou přidáno. Kremlu se vyplatí do této „zbraně“ investovat, říká analytik

Russia Today začala vysílat v angličtině v roce 2005, následovalo vysílání v arabštině, španělštině, němčině a francouzštině. Ve Spojených státech amerických se musela už před dvěma lety zaregistrovat jako zahraniční agent. Dezinformace a ruskou propagandu vysílá do zahraničí i podle českých tajných služeb.

Od založení RT se rozpočet televize zvýšil více než desetkrát. Příští rok by měla hospodařit s rozpočtem ve výši 23 miliard rublů, tedy v přepočtu 325 milionů eur. „Je to poměrně jasný vzkaz,“ říká analytik amerického think-tanku Atlantic Council Jakub Kalenský.

Jak chápete to navýšení rozpočtu pro RT?

Základní sdělení je poměrně zřejmé. Přestože ruský stát nemá dost peněz na důstojné zdravotnictví a důstojné školství, má dost peněz na svoji armádu a na svoji propagandu. Kreml si evidentně vyhodnotil, že se vyplácí do této informační zbraně investovat. Že to je něco, kde nad Západem může krátkodobě získávat dílčí vítězství.

Na druhou stranu – český divák si může říci, že ho to tolik nezajímá, když RT v Česku nevysílá.

Navýšení se týká i Sputniku a ten už tady svoji mutaci má. RT jako televize je samozřejmě nákladnější a vysílá jen v těch největších jazycích, tam je logické, že čeština není reprezentována. Ale Sputnik už má ke čtyřiceti jazykovým mutacím. Na dezinformační scéně má poměrně důležitou roli. Představuje narativy a sdělení, které oficiální státní propagandistická mašinerie chce do jednotlivých jazykových prostorů dostávat. Docela často vidíte, že některá sdělení proplouvají dezinformačním ekosystémem tak, že začnou právě na Sputniku a pak se dostávají do čtyřicítky dezinformačních webů v České republice.

Dá se nějak dokázat, že na začátku je Sputnik?

Jde to i teoreticky, i prakticky. Kdykoliv se stane něco, u čeho je Kreml jednoznačně informačně aktivní – sestřelení letu MH17, otrávení Sergeje Skripala v Salisbury –, tak můžete sledovat, kdo to jako první přinese do českého prostoru. Můžete sledovat, kdo to začne a kdo to pak bude šířit.

Vždy to začne Sputnik?

Nebude to úplně vždy.

Kdybychom přijali tezi, že jde o normální novinářský prostor, neměly by jednotlivé servery mezi sebou závodit?

V tomto se to opravdu liší od normálních médií, kde je konkurence. Tady naopak vidíte, a je to evidentně podporováno, že se navzájem kopírují. Američtí kolegové udělali analýzu portálu InfoWars, který má Alex Jones, a našli, že často přebírá články z RT a ani je nezdrojuje. Prostě jen kopíruje.

Moji bývalí kolegové z East StratCom Task Force zrovna vydali článek o portálu EP Today, kde je 99 procent textů zkopírovaných a nezdrojovaná RT. Když jako kremelská diktatura máte jednoznačný zájem šířit propagandu s určitým sdělením, samozřejmě vám jde o to, aby sdělení šířilo více, zdánlivě na sobě nezávislých zdrojů.

Máme v souvislosti s navýšením peněz pro RT a Sputnik očekávat, že se něco změní také v Česku?

Zprávu o tom, že česká verze Sputniku navyšuje aktivitu, jsem zaznamenal před půlrokem. Myslím, že tehdy nabírali nové lidi. Vidíme, že publikují více článků, než jich publikovali před rokem nebo před dvěma lety. Takže je možné, že ještě více navýší. Co je teď nová věc, na kterou upozornil třeba analytik Roman Máca, je, že mají hodně takových „clickbaitových“ článků o polosvlečených děvčatech v bikinách a o tom, co jim na ty fotky říkají jejich fanoušci na Instagramu.

Na druhou stranu, u toho si divák může říct: proč bych se na ně nepodíval, vždyť to nemá s propagandou nic společného.

Určitě ne. Tohle má za cíl natáhnout tam cílovou skupinu. Když na stránce jste a čtete článek, tak po pravé ruce máte nějaké doporučené další čtení a tam už bude třeba něco o tom, že ruská armáda nemá žádné civilní oběti v Sýrii nebo že neexistují žádní ruští vojáci na Donbasu.

Kdo píše pro Sputnik? Kde sídlí? Co o nich víme?

Nejvíce toho víme díky whistleblowerům, kteří v redakcích pracovali a pak něco vynesli. Jeden americký novinář popisoval, že dostávali jednoznačné instrukce z Moskvy, i když měli redakci ve Washingtonu. Pravděpodobně to vypadá jako celkem normální redakce – ústředí v Moskvě, nějaké pobočky ve světě.

Děje se něco podobného v Česku? Že by si novináři chodili pro takzvané „notičky“ do nějaké utajené redakce Sputniku?

V případě Sputniku to bude poměrně transparentně chodit přímo z Moskvy. Víte, že děláte pro ruské státní médium. Daleko zajímavější by bylo zjistit, jestli podobné instrukce chodí i do té čtyřicítky dezinformačních webů. Tady bohužel čeští investigativci malinko zaostávají za svými kolegy z Pobaltí, protože odtamtud už tato svědectví máme – že lidé, kteří se tváří jako alternativa „prolhaných“ mainstreamových médií, dostávají instrukce z Moskvy.

Co za agendu a témata Sputnik nastoluje?

Obří, hlavní narativ je nevinné Rusko, oběť spiknutí celého světa, zejména zlých Spojených států. V rámci toho budete lhát, kolik zločinů má Rusko na svědomí ve válkách, popřípadě co se týče vměšování do voleb nebo samotné informační války. Ale pak samozřejmě máte také za cíl narušit důvěru v solidní zdroje informací, ať už je to třeba veřejnoprávní televize, nebo oficiální zprávy BIS a ministerstev. A pak také posilování konspiračních teorií.

Jaké dezinformace ruská propaganda šíří? A jak funguje? Dívejte se na nedělní Newsroom ČT24 – začínáme ve 22:02.