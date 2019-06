Evropská komise: Ruské dezinformační aktivity pokračují a představují pro EU hybridní hrozbu

Na setrvalou dezinformační aktivitu ruských zdrojů směřující k polarizaci veřejné debaty v otázkách, jako je migrace nebo státní suverenita, v pátek poukázala Evropská komise. Dostupné důkazy ale podle ní neprokázaly, že by ze zahraničí do EU směřovala kampaň, která by měla za cíl specificky ovlivnit květnové volby do Evropského parlamentu. Přesto ale činnost státních i nestátních aktérů na síti představuje pro EU hybridní hrozbu.