Jak bojovat proti fake news? Kvalitním týmem novinářů s odborným zázemím, říká šéf BBC

Kontrolovat pravdu jménem veřejnosti

Zmínil jste téma fake news, tedy falešných zpráv. Na nedávné konferenci NewsXchange v Edinburgu jste prohlásil, že chcete, aby se novináři BBC s fake news, dezinformacemi, ať už tomu říkáme jakkoliv, co nejvíc poprali. Jak?

Existuje několik způsobů. Zaprvé stará dobrá novinařina. I v roce 2018 je důležité mít lidi v terénu – reportéry, dopisovatele, kteří mají přehled a vědí, co se děje. Dále je rovněž důležité mít odborníky na politiku, ekonomiku, obchod, vědu, technologii, kteří tomu rozumějí. A to ve světě, kde jsou čím dál důležitější okamžité zprávy, pořád jsme na mobilech, čtyřiadvacet hodin sledujeme zprávy. Že dokážeme poodstoupit a zamyslet se nad tím, zda je to dobře, nebo špatně, to je zásadní.

Nedávno vznikl skvělý dokument od tvůrců, kteří se zajímají o Afriku. Podařilo se nám přesně dohledat, kdo v Kamerunu zavraždil dvě ženy a jejich děti. Vláda říkala, že v tom nemá prsty, ale tvůrci dokumentu zjistili, že to udělali vládní vojáci. A my to prokázali.

Je důležité, že máte kolegy, kteří si najdou čas na odstup k prověření fake news a nalezení pravdy. Také jsme spustili něco, čemu říkáme „kontrola reality“. Každý den zkontrolujeme, zda je pravda, co někdo řekl, například určitá organizace. A když jednáme jménem veřejnosti a testujeme, zda lidé říkají pravdu, zda je pravda zde, nebo jinde, jde o důležitou součást naší role.

Fake news ale bývají atraktivnější než pravda a existuje na to řada studií. Jak chcete dosáhnout toho, aby pravda byla – řekněme – víc sexy?

Řekněme, že někde najdu zajímavý příběh, ale zároveň si říkám, počkat, kam jít, abych zjistil pravdu? Všechny průzkumy mínění ukazují, že právě toto lidé chtějí. Možná tomu nebudete věřit, ale udělali jsme spoustu věcí ke krizi z roku 2008 a ze všeho nejpopulárnější byl internetový článek o pěti tisících slovech, což opět dokládá, že v našem světě okamžitého uspokojení na tabletech a mobilech si i mladí lidé chtějí zprávy ověřit a věnovat čas pochopení problému.

Řekl byste, že mezi klesající důvěrou v média veřejné služby na jedné straně a objemem fake news na straně druhé existuje přímá úměra?

Objem zpráv vás nutí přemýšlet, jak je protřídit. Ve světě hojnosti se správa informací stává velmi důležitou. Kde hledat, co se skutečně děje, jaká je pravda. A to je naše role, naše místo. Můžete být zaplaven tím, co hledáte, a tehdy se obrátíte na média veřejné služby. Do budoucna nám to poskytuje velkou výhodu. A musíme také přemýšlet, jak si udržet důvěru veřejnosti, třeba tím, že budeme otevření ohledně novinářských procesů, a jak zajistit, že se na nás obrátí jako na první. V BBC máme štěstí. Lidé u nás zjišťují, co se děje, pátrají i jinde, ale nakonec skončí u nás. A my se musíme snažit vytvářet smlouvu s veřejností.

Takovou situaci vidíme i tady v Česku – sledovanost, která se nedá zpochybnit – a když se například děje něco politicky důležitého, lidi si vybírají Českou televizi. Nedávno jste také označil za ostudné útoky proti novinářům na sociálních médiích. Je tady případ vaší reportérky Laury Kunsbergové, která chtěla sociální sítě úplně opustit, protože se necítila bezpečně, vám samotnému vyhrožovali smrtí, když jste řešil situaci kolem pořadu Top Gear. Jak moc jsou tedy novináři zastrašováni?

Je to velký problém, který přetrvává, a jak jsem řekl v Edinburghu, musíme společně hledat řešení. Můžeme se postarat o bezpečnost, ale novináři musí také vědět, že mají podporu, když se kvůli své práci octnou uprostřed bouře. Různí kolegové čelili vyhrožování a my jim musíme řádnou podporu zajistit. A musíme být také opatrní v tom, co děláme v sociálních médiích, a jednat správně.

Máte na mysli, abychom něco sami nespustili?

Ne, sociální média ze své povahy věci spouštějí a my musíme s lidmi zacházet jako s lidskými bytostmi a jako novináři se musíme chovat podle toho, co hlásáme.