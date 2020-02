„Je třeba bojovat proti nenávisti.“ V Paříži promítají mladým lidem dokument o Terezíně

Hrdinkou dokumentu je Ela Stein-Weissbergerová, která v terezínském ghettu žila od jedenácti do patnácti let. Zapojila se tam do inscenace opery Brundibár židovského skladatele Hanse Krásy, jenž byl v Terezíně také internován.

Premiéru mělo představení, které nejen dětským účinkujícím pomáhalo zapomenout na prostředí, v němž vznikalo, v září 1943 a dočkalo se více než padesátky repríz.

Brundibár součástí propagandy