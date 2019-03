Počet antisemitských útoků napříč Evropou narůstá, o emigraci uvažuje 40 procent Židů

V Německu odsouhlasila spolková země Berlín novou strategii boje proti antisemitismu. Přesto se právě v Berlíně demonstrovalo, kvůli vystoupení Palestinky Rasmy Odeové, která si odseděla deset let za teroristický útok, při kterém zahynuli dva Izraelci.

Polsko šokoval minulou středu článek v krajně pravicovém týdeníku Tylko Polsko, který radí čtenářům, „jak rozpoznat Žida“, a to na základě jména, antropologických či charakterových rysů, jako tomu bývalo během nacistické nadvlády.

„Čtyřicet procent evropských Židů během posledního roku uvažovalo o tom, zda se nevystěhovat z Evropy. To je naprosto nepřijatelné,“ burcuje ředitel odboru boje s antisemitismem při izraelském ministerstvu zahraničí Ran Jakoby.

Z Francie každoročně odcházejí do Izraele tisíce Židů, míří hlavně do města Netanja. V roce 2015 byli francouzští Židé dokonce nejpočetnější skupinou přistěhovalců do Izraele.