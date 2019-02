Žluté vesty verbálně zaútočily na židovského filozofa. Antisemitismus nepřipustíme, reagují politici

Lídr kandidátky francouzských komunistů do Evropského parlamentu Ian Brossat prohlásil, že „lze pohrdat Finkielkrautovými idejemi“, ale „nic nemůže ospravedlnit útoky na něj jako na Žida“.

Alain Finkielkraut, představující se jako „vypjatý zastánce národní identity“, patří k nejvýznamnějším strůjcům mediálních polemik ve Francii. Vzešel z levice, ale kritici jej považují za „neoreakcionáře“. Od ledna 2016 je členem prestižní Francouzské akademie.

Čtrnáct politických stran ve čtvrtek vydalo provolání proti antisemitismu ve Francii poté, co ministerstvo vnitra zveřejnilo údaje o růstu antisemitských útoků v loňském roce o 74 procent. Naposledy se objevil hákový kříž na podobizně Simone Veilové, význačné francouzské a evropské političky, která byla ve věku 15 let deportována do koncentračního tábora v Osvětimi, a na výkladu jedné pařížské restaurace se objevil nápis „Juden“, kterým nacisté označovali židovské podniky.