Expert: Na vzestupu antisemitismu má podíl vlna migrantů z muslimských zemí

Jen v Berlíně zaznamenaly nevládní organizace loni víc než 900 případů antisemitismu, tedy o šedesát procent víc než v roce 2016. Většinou šlo o urážky nebo propagandu na ulici nebo internetu. Že se situace zhoršuje, potvrzuje i odborník na extremismus Mareš.

„Antisemitismus je někdy těžko rozeznatelný od toho, co ty subjekty nazývají antisionismus nebo za odpor vůči Izraeli. Do určité míry je to nové, nicméně obsahuje to i řadu tradičních antisemitských prvků. Do určité míry se na tom podílí nová vlna migrantů z muslimských oblastí,“ upozornil expert.