Nepotřebujeme autobusy čínských turistů. Volební lídři v Jihočeském kraji by propagovali méně známá místa

Například v Českém Krumlově, který je proslulý zájezdy asijských turistů, pocítili dopad epidemie silně. Někteří z dlouholetých průvodců museli s touto prací skončit. Práce mají minimum. Oproti loňsku chybí ve městě 90 procent zahraničních návštěvníků. Nárůst turistů z Česka byl ale znát v létě třeba na Třeboňsku nebo Lipensku. Tam podle odhadů Jihočeské centrály cestovního ruchu přijelo o 15 procent lidí víc než loni. Bylo jich skoro milion a půl. Více návštěvníků je i na Šumavě. Podle místních obyvatel ale národní park už takový nápor turistů nemůže zvládnout. V turistickém ruchu pracuje na jihu Čech asi 25 tisíc lidí. Podpora turistiky v době koronavirové Většina lidí v Jihočeském kraji oslovených v průzkumu pro Českou televizi vnímá podporu cestovního ruchu ze strany vlády jako dostatečnou. „Nemyslím si, že ta podpora státu byla ideální, protože cílila jen na určité segmenty,“ uvažuje Lukáš Mareš z Pirátů. Cestovní ruch se skládá z více oblastí než jen z ubytování a lázeňství a podle něj bylo na místě zavést plošné poukazy na čerpání v cestovním ruchu. U cestovního ruchu mu chybí systematická podpora státu nebo i samostatný zákon.

„My jsme uvolnili 30 milionů do cestovního ruchu do ubytování, kde jsme dávali 300 korun nebo třicet procent,“ říká dosavadní představitel kraje Pavel Hroch, kandidující za koalici JIH 12. Tomu oponuje Martin Kuba z ODS, podle kterého to byli právě oni, kdo s tímto návrhem podpory přišel. „To je hezké, že se za to umíš pochválit, Pavle, to se mi líbí,“ glosoval Kuba. Hroch pak ještě kritizoval opatření vlády s odkazem na nejistou budoucnost. „My máme plno rybníků a zakázali nám, abychom vozili turisty na výlovy,“ stěžoval si. Turisty chce zvát do Jihočeského kraje i na kilometry cyklotras. Cílit na rekreanty z Německa a Rakouska Podpora od kraje podle lídra Kuby z ODS přivedla právě české turisty. „Do budoucna bychom potřebovali, aby u nás tři až čtyři dny trávili lidé z Německa, Rakouska nebo právě Čech,“ myslí si Kuba. Tomu je podle něj potřeba přizpůsobit infrastrukturu, aby lidé v kraji zůstali a měli například program, i když prší. „Máme tady velký poklad Novohradských hor, které jsou nevyužity, a oproti tomu Šumava je přetížena,“ říká František Talíř kandidující za TOP 09 a KDU-ČSL. Chtěl by turismus více diverzifikovat. Stejně jako Kuba by se chtěl zaměřit na lidi ze sousedních zemí. V Německu by se inspiroval ve využití slev do muzeí.

František Konečný z ANO by jižní Čechy propagoval v Rakousku, Švýcarsku nebo Holandsku. V rámci kraje by chtěl zavést lepší hromadnou dopravu z Českých Budějovic k památkám. Radek Nejezchleb z KSČM vidí jedinou cestu v propagaci méně navštěvovaných lokalit skrz marketing. „Spousta rekreantů, kteří jezdili roky, letos nepřijeli,“ hodnotí Nejezchleb, jehož manželka provozuje kemp. Nejlepší reklama je podle něj taková, když si mezi sebou sami lidé řeknou pozitivní zkušenosti. „Jsem přesvědčený o tom, že nepotřebujeme autobusy plné čínských turistů. Naši podnikatelé potřebují infrastrukturu,“ říká Jiří Švec kandidující za STAN. Podle něj kraj dokázal přesvědčit obce, aby dobudovaly cyklostezku z Týna nad Vltavou do Nové Pece na Lipensku. Kraj by se měl ubírat touto cestou a ne budovat další velké turistické lákadlo jako Lipno.

„Kapacity byly naplněné na 90 procent. Lipno a Šumava jsou fenomény, ale v loňském roce byla nejvíce navštěvovaná Toulava,“ popisuje dosavadní hejtmanka Ivana Stráská z ČSSD. Fenoménem je podle ní řeka Vltava a ráda by ji více propagovala. Podobně uvažuje i Jiří Švec, který má v programu budování přístavišť. Chtěl by stavět i cyklostezku podél Vltavy, kterou by napojil na Rakousko a Německo. Podobně uvažuje i František Talíř z KDU-ČSL. Cyklostezky by vybudoval třeba okolo řeky Lužnice nebo Malše. Jihočeská centrála cestovního ruchu jako vzor pro ostatní Několik lídrů také chválilo Jihočeskou centrálu cestovního ruchu. Její propojení s obcemi zmínila Jana Pupavová z SPD. Chválila i podporu kraje skrz příspěvky turistům na ubytování. Ráda by soustředila cestovní ruch více na venkov, což by se podle ní dalo podpořit dotací. Martin Kuba z ODS by rád turistiku v kraji směřoval k velkým zážitkovým centrům. „To na jihu Čech chybí, když bude pršet, tak nemáte s dětmi co dělat,“ komentuje. Podle Radka Nejezchleba v kraji chybí fungující integrovaný dopravní systém. Za vzor uvedl Jihomoravský kraj. Důležitá je pro něj dostavba dálnice D3, chtěl by na ni zatlačit skrze poslance bez rozdílu v jejich stranických příslušnostech.

Jihočeská centrála cestovního ruchu je dávána za příklad podle Lukáše Mareše z Pirátů. Rád by ale udělal její rozpočet více transparentní. Pavel Hroch z koalice JIH 12 by rád rozšířil spolupráci s Rakouskem a představoval méně známá místa. Jižní Čechy již propagoval například v Linci. Příležitost vidí také ve spolupráci sousedních krajů Vysočiny, Jihočeského a Jihomoravského kraje. Ivana Stráská z ČSSD by ráda více využila řeku Vltavu v Českých Budějovicích. „Okolí řeky se stane dalším místem společného života místních obyvatel a turistů,“ uvedla. Napomohly by tomu podle ní třeba kavárny nebo galerie. František Konečný z ANO by chtěl podpořit další splavnění Vltavy a řeky Malše. „Vodní cesta na Vltavě je budovaná pro potřeby dopravy, přičemž se ví, že tam žádná lodní doprava nebude probíhat,“ oponuje Lukáš Mareš za Piráty. Martin Kuba z ODS by raději preferoval dostavbu dálnice nebo omezení výdajů na letiště.



Diskutující se do debaty nominovali na základě výsledků výzkumu, který pro Českou televizi zpracovaly společnosti Kantar CZ a Data Collect se zaměřením na volební potenciál. Ten ukazuje, kolik procent hlasů by politická strana, hnutí či koalice mohly v současnosti hypoteticky získat ve volbách, pokud by se k nim přiklonili všichni lidé, kteří tuto volbu reálně zvažují a nevylučují svou účast u voleb.

