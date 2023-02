Vládní poslanci se přou o změny DPH. Jednotná sazba nepřinese peníze navíc, tvrdí Starostové

Také podle předsedy poslaneckého klubu SPD Radima Fialy se zdraží základní služby. „Některé základní služby, které jsou důležité pro lidi a jsou to základní potřeby, tak půjdou nahoru. A to je špatně,“ kritizoval.

Proti je ale hnutí STAN. Podle jeho zástupců je tento návrh ministra financí zbytečný. Vytýkají mu hlavně fakt, že by nijak nepomohl snížit téměř třísetmiliardový schodek státního rozpočtu. „To radši nedělejme nic, protože když se dělá v tomto státě nějaká změna, tak to vždycky znamená změnu i pro podnikatele a pro občany, znamená to spoustu administrativních opatření,“ uvedl předseda sněmovního rozpočtového výboru Josef Bernard (STAN).

„Je to zjednodušení daňového systému, bezesporu. Otevřeně říkám, že to není k tomu, abychom vybrali více peněz od daňových poplatníků. Ale dvě sazby jsou bezesporu jednodušší než tři sazby, to je velmi jednoduché,“ uvedl Stanjura.

Podle Bernarda jde o nedostatečnou změnu

Naopak DPH z potravin, nealkoholických nápojů, zdravotnických pomůcek či řezaných květin by mohla mírně klesnout z dnešních 15 procent o jeden až dva procentní body. To by u tohoto zboží teoreticky mohlo přinést mírné snížení cen. Zároveň by tak vznikla jen jedna snížená sazba. „Zatím to vychází, že je to rozpočtově neutrální někde mezi 13 a 14 procenty. My říkáme, že daně mají být jednoduché a nízké a musíme myslet na obě ta přídavná jména,“ podotkl Stanjura.

Podle Bernarda je to nedostatečné. „V současnosti je země nastavená tak, že žijeme na dluh, všichni to vědí. Opravdu se nescházíme proto, abychom udělali nějaké marginální změny, nějaké parametrické změny, ze kterých potom nevyjde výnos do rozpočtu,“ uvedl. Starostové jsou ochotní jednat třeba o sjednocení dvou nižších sazeb DPH na 15 procentech.

To by vedle zvýšení cen léků, tekoucí vody nebo stravovacích služeb o pět procent zároveň pro státní rozpočet znamenalo příjem víc než deset miliard ročně. Proti zvyšování DPH u sociálně citlivých položek má ale výhrady šéf lidovců. „Jednoznačně chci, aby například v těch základních položkách jsme dokázali lidem snížit náklady na jejich život,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

„Za nás je vždycky důležité, aby zůstala zachovaná dostupnost základních potravin nebo léků,“ uvedla také místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová (Piráti).

Naopak nově zvolený prezident Petr Pavel sjednocení dvou nižších sazeb DPH v principu podporuje. Konkrétní sazba daně podle něj závisí na vládě. „Už jen z hodnocení odborníků vyplývá, že čím složitější ten systém je, tím větší prostor je tam pro úniky,“ uvedl Pavel.

Stanjura chce zákon sjednocující dvě nižší sazby DPH předložit do Poslanecké sněmovny do konce května a poslanci by mohli návrh definitivně schvalovat na podzim.