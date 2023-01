Spojit dvě snížené sazby DPH do jedné. Stanjura chystá velkou daňovou reformu

Sněmovní opozice se sjednocením dvou nižších sazeb DPH nesouhlasí. Podle ní by to mohlo vést ke zdražení části zboží a služeb.

Stanjurova předchůdkyně na ministerstvu financí a předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová také upozorňuje, že ministr chce zvednout daně v době jedné z nejhorších krizí, kterou prožíváme. „Jsou tam prostě citlivé položky, jsou tam léky,“ dodává.

Také místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Jan Hrnčíř (SPD) je k návrhu kritický. Říká, že jeho hnutí nemůže akceptovat to, že by se z nejnižší, desetiprocentní sazby přeřadily do vyšší sazby položky, jako je vodné, stočné, léky a další věci.

Některé zboží a služby by přeskočily z nejnižší do nejvyšší sazby

Vládní koalice zároveň jedná o tom, že by do nejvyšší, jednadvacetiprocentní sazby přeřadila část služeb a zboží, které v covidovém roce 2020 přesunula do nejnižší, desetiprocentní sazby tehdejší Babišova vláda. I od tohoto kroku si vládní lídři slibují získat do rozpočtu ročně navíc miliardy korun.

„Například se to týká snížené DPH u kadeřnic,“ uvádí předseda sněmovního rozpočtového výboru Josef Bernard (STAN). „Dneska, když už ty profese nemají úbytek tržeb vlivem toho, že je omezený pohyb občanů, tak nemají ani nárok na tu sníženou sazbu DPH,“ vysvětluje.

Koaliční lídři se chtějí na změnách v DPH dohodnout do konce února. Balíček zvyšující některé daně a zároveň zavádějící úspory za zhruba 70 miliard by rád ministr financí předložil do sněmovny v květnu.