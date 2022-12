Stanjura chce přesuny v DPH. Nejnižší zdanění má zůstat jen u věcí se sociálním dopadem

Po schválení rozpočtu na příští rok se schodkem 295 miliard korun má ministr financí Zbyněk Stanjura nový úkol - vyjednat v koalici snížení deficitu pro rok 2024 aspoň o 70 miliard korun. Příjmy by mohl zvýšit právě přesun některých položek do vyšší sazby DPH.

Revizi podporuje i NERV. Nejnižší daňová sazba podle odborníků neodůvodněně zahrnuje i nová umělecká díla, řezané květiny, sauny, solária nebo svoz odpadu. Plán má podporu premiéra Petra Fialy (ODS). „Debata bude samozřejmě na stole o všem, o všech otázkách, ať už se to týká DPH nebo spotřebních daní,“ okomentoval Fiala.

I koaliční partneři jsou o Stanjurovu návrhu ochotni jednat. „My bychom chtěli jenom ty citlivé komodity, které je potřeba zvážit, dát do té nejnižší sazby,“ uvedl předseda sněmovního rozpočtového výboru Josef Bernard (STAN). „Rozložení daní je k diskusi, to teprve probíhá v rámci našich expertních týmů, které se schází i nad návrhy NERV,“ uvedla předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

Češi platí tři sazby DPH. Nejvyšší 21procentní sazba pokrývá většinu zboží a služeb, od oblečení až po elektřinu. Stát následně daní 15 procenty třeba potraviny, nejnižší 10procentní daň je například u léků, stravování a ubytování.

Zdanění části zboží a služeb by se mohlo vrátit do doby před covidem

Podle informací ČT diskutuje koalice například o tom, že by zpátky do vyšší sazby vrátila některé položky, které stát přesunul do 10tiprocentní DPH v průběhu covidového roku 2020. Z 15 na 10 procent bylo tehdy sníženo zdanění například stravovacích služeb, vodného a stočného nebo úklidových prací, později i ubytovacích služeb, kulturních i sportovních akcí a také u vstupného do saun, parních lázní či solných jeskyní. Důvodem byla pomoc podnikatelům s dopady pandemie.

„Tam se daly třeba služby v době covidové krize, v té době to mělo význam. Ale už se nikdo nevrací k tomu, že by se to mělo vrátit k těm původním sazbám. Typicky se třeba v době covidu tam daly služby související s lázeňstvím,“ uvedl Bernard.

Z té nejvyšší sazby spadly do té nejnižší kadeřnické služby, opravy obuvi, oděvů, kol a také točené pivo. Argumentem tehdy bylo zavádění EET, evidenci ale sněmovna před týdnem zrušila.