Vláda lidem peníze nedává, jen jim bere méně, říká Stanjura

Neexistuje recept, který by někoho nebolel. Když říká politik, že ví, jak to vyřešit tak, že to nikoho nezasáhne, to není možné, prohlásil v Interview ČT24 ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v souvislosti s úpravami ve státním rozpočtu tak, aby byl vyrovnaný. Zmínil, že pokud by mělo dojít ke zvyšování daní, mělo by jít o ty nepřímé. Dodal rovněž, že udělá vše pro to, aby vláda navržený schodek 295 miliard pro rok 2023 dodržela.