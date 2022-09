Vláda podle Stanjury stihne do konce roku zrušit EET a zvýší hranici pro paušální daň

Oba zákony jsou ve sněmovně před druhým čtením. I tak se podle ministra financí předpokládaná účinnost od příštího roku stihne. „Pokud by to opozice nějak blokovala, tak předpokládám, že bychom někdy v říjnu přešli k mimořádným schůzím, aby se stihlo druhé a třetí čtení, časový plán není ohrožen,“ myslí si Stanjura.

Truhláři, kadeřnice nebo malíři pokojů. To jsou jen některé obory, pro které měla být od května 2020 povinná evidence tržeb. Kvůli pandemii covidu byl nejen náběh dalších fází, ale celý projekt přerušen do konce letošního roku.

Někteří lidé se ale s blížícím koncem roku obrací na daňové poradce. Hlavně kvůli DPH. „Ti, kteří jsou na hraně jednoho milionu, se ptají, jestli se musí registrovat, nemusí, jak to bude? Já jim opatrně říkám, že musí, když teď překročí milion, ale když ho překročí později, třeba nebudou muset,“ vysvětlil manažer daňového oddělení BDO Petr Linx.

Na nejistotu podnikatelů i v případě EET poukazuje opozice. Koalice připouští, že lepší by bylo mít zákony schválené dřív, připomíná ale mimořádnou situaci a agendu, která reaguje na vysoké ceny energií.

„Nicméně si myslím, že tak, jak je to v návrzích, to projde bez nějakých velkých úprav, takže můžou od 1. ledna počítat s touto podobou zákona, co se týče EET a paušální daně,“ řekl předseda sněmovního rozpočtového výboru Josef Bernard (za STAN).

„Doufám, že se na to dostane, my jsme vždy zvedli ruku proti EET a uděláme to i teď,“ podotkl předseda poslanců SPD Radim Fiala.