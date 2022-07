Nizozemský LNG terminál začne fungovat nejspíš v polovině září. Zajistí třetinu české spotřeby

„Evropské země jsou na ruském plynu velmi závislé a Česká republika je jednou z těch úplně nejzávislejších zemí. (…) Diktátor Putin o této naší slabině dobře ví a snaží se jí maximálně využívat,“ uvedl Síkela na tiskové konferenci na adresu ruského prezidenta. Připomněl, že státy EU každoročně dovážely z Ruska 154 miliard metrů krychlových zemního plynu. Do Česka až 98 procent spotřebovaného plynu proudilo z Ruska, uvedl ministr.

Díky nizozemským terminálům by měla být česká spotřeba aktuálně zajištěná zhruba do března

Celkový roční objem, který bude v Eemshavenu možné zpracovat a následně přepravit do Česka, je tři miliardy metrů krychlových. Podle Síkely se podaří ještě během nadcházející topné sezony přepravit do Česka až 1,5 miliardy metrů krychlových.

Zásobníky v Česku jsou podle Síkely nyní naplněné zhruba ze 77 procent, zajistí spotřebu asi do ledna. Plyn z nizozemských LNG terminálů by měl pokrýt až další dva měsíce. Stát nyní musí získat LNG, které zatím nemá zajištěné. Roční spotřeba LNG podle ministra ale dosahuje jen asi zhruba čtyřdenní produkce plynu v Kataru, nákup by podle něj neměl být problematický.

Deník N již dříve uvedl, že LNG terminály budou od podzimu kotvit u nizozemského pobřeží. Podle serveru si nizozemská státní společnost Gasunie koncem dubna od belgické loďařské skupiny Exmar pronajala plovoucí terminál na pět let, který zakotví v přístavu Eemshaven na severu země. Terminál má být schopný zpracovat čtyři miliardy metrů krychlových zemního plynu za rok.