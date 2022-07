Do září úplně bez topení, teplá voda jen 11 hodin denně. Němci kvůli útlumu dodávek plynu šetří

Bytové družstvo v Dippoldiswalde nedaleko Drážďan udělalo radikální krok, kterým tamní nájemníky zaskočilo. Kvůli vysokým cenám za energie se totiž rozhodlo šetřit. A to poměrně výrazně.

Topení do září družstvo vypnulo úplně. Teplá voda teče v bytech jen jedenáct hodin denně – ráno, v poledne a večer. „Myslím na lidi, kteří pracují na směny. Ti se koupají nebo sprchují i během dne,“ domnívá se nájemník Günter Reichel.

Podle družstva většina nájemníků radikální krok kvůli nejisté zimě chápe. 260 bytů tu vytápí plynem. A toho může být v celém Německu brzy nedostatek. Do země proudí méně než polovina běžného objemu strategické suroviny. Při takovém stavu by podle odhadů vydržely zásoby jen do ledna.

Obrovská cenová vlna

Kvůli vysokým cenám už žádá o vládní pomoc i největší odběratel ruského plynu v zemi, společnost Uniper. „Němečtí spotřebitelé budou čelit obrovské cenové vlně. Musíme to opakovat znovu a znovu,“ varuje výkonný ředitel Uniperu Klaus-Dieter Maubach.

Berlín počítá i s nejčernějším scénářem – tedy že kohoutky Moskva utáhne úplně. Na nákup od neruských dodavatelů proto vláda vyčlenila 15 miliard eur. Ani to ale nemusí stačit. Ve hře je reaktivace uhelných elektráren. Do roku 2030 by ale mělo 80 procent veškeré energie pocházet z obnovitelných zdrojů.

„Německo bylo příliš dlouho a příliš jednostranně závislé na ruských dodávkách energie,“ lituje nyní německý kancléř Olaf Scholz.