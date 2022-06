Polsko zdvojnásobí kapacitu plovoucího terminálu na LNG. I kvůli vysoké poptávce z Česka

Moskwová na mezinárodním kongresu v Lublinu na východě Polska řekla, že kapacita terminálu se zvýší minimálně na dvanáct miliard metrů krychlových za rok z původně plánovaných šesti miliard. Jde o zařízení označované anglickou zkratkou FSRU (Floating Storage and Regasification Unit), které umožňuje uskladnění LNG a jeho přeměnu zpět do plynného stavu.

Duda upozornil, že Polsko je vzhledem k diverzifikaci zdrojů energie v situaci, kdy zvládne i zastavení dodávek suroviny z Ruska. Kreml už v dubnu nařídil, aby ruská plynárenská společnost Gazprom zastavila vývoz plynu do Polska a do Bulharska, protože tyto země odmítly za plyn platit v rublech. Rusko začalo platby ve své měně vyžadovat po únorové invazi na Ukrajinu, když na něj západní země uvalily sankce, a většinu finančních transakcí mezi Ruskem a Západem tak znemožnily.

Moskwová zdůraznila důležitost výstavby terminálu u Gdaňsku, který bude přeměňovat zpět do plynného skupenství LNG dopravený na tankerech do přístavů v Baltském moři. „Plánovali jsme to na šest miliard metrů krychlových,“ řekla ministryně. „Vzhledem k rostoucímu zájmu u našich jižních sousedů, ale také z Ukrajiny, máme v plánu jej rozšířit alespoň na dvanáct miliard metrů krychlových, což znamená velký terminál s dvěma plavidly.“