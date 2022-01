Stát hospodaří v provizoriu. Schillerová odhaduje loňský schodek na 420 miliard

Premiér Petr Fiala (ODS) řekl v novoročním projevu, že by úspory měly být v oblastech, kde to občané nepocítí. Zbytnělému státu podle něj redukce jen prospěje. Místopředseda sněmovny a ekonomický expert ODS Jan Skopeček se domnívá, že bude možné „osekat nejrůznější dotace a subvence, které míří podnikatelským subjektům“.

Alena Schillerová je ale přesvědčena, že slibované úspory, které by zároveň byly co možná nejvíc bezbolestné, její nástupci nedokážou najít. „Aniž by to velmi bolelo ekonomiku, investice, lidi, tak to nepůjde,“ varovala.

Podle Schillerové nezbude na covidové programy, podle Okamury ani na pracující lidi

Opozice ale plány nového kabinetu kritizuje. Podle SPD není ochoten škrtat ve výdajích na obranu, které by to podle hnutí zasloužily nejvíce. „Nová vládní pětikoalice evidentně není ochotná udělat úspory ve zbytných položkách, protože naslibovali ve Washingtonu zvyšování výdajů na zbrojení,“ řekl již dříve předseda SPD Tomio Okamura. Zatím podle něj na úspory „začínají doplácet skupiny slušných, pracujících lidí“.

Alena Schillerová má výhrady k celému provizornímu hospodaření. Domnívá se, že vláda nebude moci dostatečně investovat a bude muset omezit i vyplácení peněz z covidových programů. „Nebude se moci čerpat vládní rozpočtová rezerva, kde bylo plánováno přes šest miliard, ty by mohly sloužit na covidové programy,“ míní. Že zatím nemá peníze na podporu podnikatelů zasažených epidemickými restrikcemi, ministr Stanjura připustil, již před Vánoci ale slíbil, že vláda najde řešení. „Až se na vládě shodneme, tak ho společně představíme,“ předeslal.