Stará vláda chce dát veřejným zaměstnancům 1400 korun měsíčně navíc, ta nastupující nesouhlasí

Nastupující vládní koalici se nelíbí, že odcházející kabinet chce zvýšit platy veřejných zaměstnanců o 1400 korun a po svém nástupu hodlá nařízení zrušit. Pravděpodobný budoucí ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) dokonce poprvé připustil zmrazení objemu platů pro příští rok.

„Celkový objem platů se podle mě má snížit nebo zafixovat a určitě jsme proti plošnému přidání všem stejně. Vedoucí pracovník, ať už je to ředitel školy, nebo ředitel muzea, dostane nějaký balík a on si sám vyhodnotí, kdo si to zaslouží a kdo ne,“ avizuje svoje plány Stanjura.

S tím ale zásadně nesouhlasí Maláčová. A ve středu na jednání vlády navrhne plošný růst platů zaměstnanců veřejné sféry o 1400 korun. Týkat se má třeba všech hasičů, policistů, úředníků nebo pracovníků v sociálních službách. „Já bych chtěla, aby to šlo do tarifů tak, aby to, co vláda lidem slíbí, lidé skutečně dostali, a nebylo to na rozhodnutí šéfů,“ reaguje Maláčová.

„My to určitě schválíme, protože jsme se tak na tom dohodli, je to zajištěno v rozpočtu, pouze si musíme říct, a to bude také jedno z témat, o kterém budeme hlasovat, zda ty částky půjdou celého do tarifu,“ doplňuje Schillerová.