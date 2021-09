Zvyšovat teď platy státním zaměstnancům je nerozumné, myslí si ekonomka Zamrazilová

Ekonomka řekla, že není spokojena s návrhem rozpočtu se schodkem téměř 380 miliard korun, který vláda v pondělí schválila navzdory nesouhlasu ČSSD. „V covidovém roce byl deficit nakonec 367 miliard korun. V momentě, kdy už ekonomika začíná růst, vidíme to zjevně, byť jsou zde problémy na straně nabídky, tak mi nedává smysl, proč by měl být schodek v roce, kdy už ekonomika bude ve svém dlouhodobém výkonu, ještě vyšší,“ uvedla.

Zamrazilová také zmínila, že rozumí seniorům, kteří jsou ve špatné finanční situaci. K těm by podle ní měla mířit cílená pomoc. Řekla také, že má odezvu i od seniorů, kteří utrácení státu odmítají v zájmu svých dětí a vnoučat. „Tady tři miliony lidí pobírají určitou formu důchodu, je to velmi silné voličské jádro,“ dodala s tím, že to nebude dále rozvádět.

Předsedkyně NRR uvedla, že všechny výdaje, které jsou nad příjmy rozpočtu, jsou na dluh. „Úplně nejhorší by bylo, kdyby se k tomu vláda nerozhodla dobrovolně, ale kdyby to vzniklo na nátlak finančních trhů, kdyby skutečně začala zdražovat obsluha státního dluhu, čili by se státní dluhopisy neprodávaly za tak výhodných podmínek. Troufám si říci, že pro rok 2021 je ta situace zažehnána. Co se týče roku 2022, nevím,“ řekla.

K případnému zvyšování daní po volbách Zamrazilová řekla, že pokud by se nezvyšovaly, musely by se omezit výdaje. „Ten rozsah strukturální nerovnováhy je tak veliký, že na samotné výdajové straně asi řešení najít nemůžeme. Jenže my ho nemůžeme najít ani na té straně příjmové,“ uvedla a dodala, že řešením bude muset být kombinace obou kroků, čili zvýšení některých daní a omezení výdajů.

Rychle rostoucí inflace

Zamrazilová komentovala také inflaci v České republice, která je nejvyšší za posledních třináct let. V souvislosti s tím zdražují potraviny, ale také energie. „Ještě nedávno se čekala inflace kolem dvou procent, teď se čeká inflace zhruba tři a půl procenta, ale jsou tady odhady komerčních finančních institucí až pět a půl procenta ke konci roku,“ uvedla.

„Faktem je, že když je inflace takto vysoká, tak už další rok z té vysoké srovnávací základny tak vysoká nevypadá, čili nemyslím si, že by v dalším roce musela dále akcelerovat. Spíše si myslím, že je to otázka nějakého momentu obratu,“ uvedla ekonomka.