Ekonomika ve druhém čtvrtletí podle odhadu stoupla o 7,8 procenta, analytici čekali víc

Připomněl, že na průmysl navíc začaly také doléhat problémy s logistikou. „A tak tento dosavadní lídr ekonomiky jede ve srovnání se začátkem na menší výkon, ačkoliv o zakázky rozhodně nemá nouzi. To ostatně potvrzují už průzkumy důvěry v tomto odvětví několik měsíců za sebou,“ doplnil.

Statistici u prvního odhadu neuvádí podrobnosti vývoje ekonomiky. Podle Dufka lze proto zatím tak o příčinách slabého výsledku jen spekulovat. Dodává, že z dílčích zpráv lze zatím pouze usuzovat, že boom odložené spotřeby zatím nebyl nijak silný, a to ani navzdory rozvolnění, ke kterému ve druhém čtvrtletí došlo.

Předběžný výsledek českého HDP za druhý kvartál nelze tak podle něho označit jinak než zklamáním. „Růst o 0,6 procenta výrazně zaostal za očekáváním trhu i za našim docela pesimistickým odhadem. A to přitom ekonomika ještě v úvodu roku o 0,3 procenta klesala,“ dodal.

Meziroční nárůst ekonomiky je ale mírnější, než očekávali analytici. Ti v odhadech předpokládali, že by ve sledovaném čtvrtletí mohla stoupnout zhruba o devět procent. „Meziroční číslo sice může někoho ohromit, avšak je třeba je brát v kontextu. V meziročním srovnání sice česká ekonomika poskočila o 7,8 procenta, avšak jen díky velmi nízkému srovnávacímu základu z doby první vlny pandemie, kdy HDP propadl o téměř 11 procent,“ konstatuje analytik ČSOB Petr Dufek.

Podle ekonoma Komerční banky Martina Gürtlera lze ale předpokládat - i když na podrobnou strukturu růstu ekonomiky je potřeba vyčkat do 31. srpna, kdy je ČSÚ bude publikovat, že jejím hlavním tahounem byla právě spotřeba domácností. Míní, že do jejich vyšších výdajů se zřejmě promítla jak odložená spotřeba z předchozích měsíců, tak i pokračující růst jejich příjmů. A lepšící se výhled ekonomiky by se měl také podle něho odrazit v nárůstu investiční aktivity.

„Příspěvek čistého exportu byl ve druhém čtvrtletí podle našeho odhadu naopak záporný, na čemž se podílely především vyšší importy související s oživením domácí poptávky. Růst exportu pak brzdily omezení v podobě nedostatkových vstupů do výroby, které se promítají ve slabších výsledcích průmyslové výroby. Negativně se na výkonu ekonomiky zcela jistě podepsaly s tím související odstávky výroby v automobilovém průmyslu,“ potvrzuje i Gürtler.

Doplnil, že za celý letošní rok očekává prognóza Komerční banky aktuálně růst ve výši 4,2 procenta a v tom dalším pak 5,3 procenta. „Oproti naší poslední prognóze z konce dubna, která pro letošní rok očekávala růst mírně nad tři procenta, se tak jedná o významně optimističtější výhled, který je dán právě výrazně lepší pandemickou situací a rostoucím podílem proočkované populace,“ uvedl.

Rizikem jsou nedostatkové komponenty pro průmysl

Růst ekonomiky by v druhé polovině roku mělo podle Gürtlera podpořit především další oživení domácí poptávky, včele s rostoucí spotřebou domácností a vyšší investiční aktivitou. „Jejich pozitivní efekt však bude tlumen skutečností, že velká část spotřebního a investičního zboží je dovážena ze zahraničí,“ uvedl.

Největším rizikem očekávaného tempa růstu ekonomiky jsou pak podle něho zmíněné přetrvávající problémy v oblasti průmyslové výroby spojené s nedostatkem výrobních vstupů.

Optimisticky na další vývoji nahlíží hlavní ekonom BH Securites Štěpán Křeček. „Naše hospodářství roste nejrychleji ve své historii a rychle se obnovuje po koronavirové krizi. Z nízké srovnávací základny loňského roku se nám nyní podařilo nastartovat hospodářský růst. Ten by měl pokračovat i v dalších čtvrtletích. Můžeme tedy prohlásit, že ekonomická krize skončila,“ uvedl.