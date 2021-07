Kvůli nedostatku čipů zůstanou zaměstnanci Škody Auto doma i po celozávodní dovolené

Zaměstnanci v Mladé Boleslavi a v Kvasinách se do práce začnou vracet až od noční směny na pondělí 23. srpna, jen ve Vrchlabí již v noci na čtvrtek 19. srpna.

V týdnu, kdy budou doma po celozávodní dovolené, budou zaměstnanci dostávat 85 procent své průměrné mzdy, do ní se ale podle odborářského týdeníku započítá například i mimořádný roční bonus, takže by měli dostat více peněz, než kolik by si vydělali během běžné práce.

Automobilka výrobu omezovala kvůli nedostatku čipů již koncem června. Přerušila se práce v části provozů v Mladé Boleslavi, kvasinský závod byl zavřený úplně.