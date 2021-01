Čína chce trestat vlastní firmy, které neodmítnou americké sankce, píše BBC

Z akciové burzy v New Yorku (NYSE) by v pondělí měly zmizet akcie tří čínských telekomunikačních firem, a to China Mobile, China Telecom a China Unicom. I toto je výsledek Trumpova příkazu, neboť všechny uvedené firmy podle americké vlády mají vazby na čínskou armádu. Vyřazení těchto akcií z NYSE přichází po sérii opatření, která americká administrativa přijala v posledních měsících i proti dalším čínským firmám, jako je internetová platforma TikTok nebo výrobce mikročipů SMIC.

Čína chce po firmách data o spotřebitelských půjčkách

Podle agentury Reuters Čína současně chce tlačit na velké technologické firmy, aby sdílely údaje o spotřebitelských půjčkách, a to se zdůvodněním, že to je prevence proti přílišnému zadlužování a podvodům. Pokud by byl plán uveden do praxe, znamenal by konec dosavadní čínské politiky nevměšování se do tohoto sektoru, podotýká Reuters.

Velké internetové společnosti, jako je Ant Group, Tencent nebo JD.com, se totiž dosud předávání dat bránily. Představují pro ně klíčové aktivum, které jim pomáhá provádět operace, řídit riziko a lákat nové zákazníky. Zmíněná data by teď měly firmy podle úmyslu čínských dozorčích orgánů a centrální banky poskytovat některým národním úvěrovým agenturám, uvádějí zdroje Reuters.

Agentury řídí nebo dozoruje právě čínská centrální banka. Ta by údaje podle zdrojů sdílela s bankami a jinými úvěrovými podniky, které by tak mohly snáze vyhodnocovat riziko a zabránit nadměrným půjčkám.