Půlbilionový schodek je v současné situaci správný, pokud se peníze budou investovat chytře, míní Švejnar

„Myslím si, že schodek není velký, že je pro danou situaci, jak je to velký šok, řádově správný, a dokonce bych řekl, že by ještě mohl být i vyšší, řekněme do příštího roku, ale za určitých předpokladů. To znamená, že peníze budou použity opravdu tam, kde půjdou do chytrých investic, že podniky a vláda budou investovat společně anebo vláda sama v rámci infrastrukturních investic a že to bude velmi produktivní, potom je dobré to uskutečnit,“ vysvětlil člen Národní ekonomické rady vlády. Švejnar dodal, že investicím nahrává i doba, kdy jsou úrokové míry prakticky na nule, což znamená, „půjčujeme si zdarma“, a proto kterýkoliv investiční projekt, který má pozitivní míru návratnosti, je podle něho v pořádku.

Zároveň by ale neopomíjel ani pomoc těm, kteří jsou nezaměstnaní, nízkopříjmoví nebo podzaměstnaní. „To jsou lidé, kteří většinu toho, co dostanou, utratí a tím stimulují ekonomiku, protože se zvyšuje poptávka,“ vysvětluje. A doplňuje, že se ukazuje, že mnoho lidí –⁠ někde mezi deseti dvaceti procenty –⁠ už dnes pracuje méně, než by pracovali, mají nižší produktivitu. „Spadají tam například zaměstnanci, kteří mají nižší mzdy nebo pracují na částečný úvazek, OSVČ, lidé, kteří pracují na dohodu,“ zdůraznil. Ani v Německu nezačal systém kurzarbeitu fungovat přes noc Podle něho je tak rozhodně správné, že vláda zatím prodloužila program Antivirus do konce října v situaci, kdy stále není kurzarbeit. A premiér Andrej Babiš (ANO) nevyloučil ani další prodloužení Antiviru. Ve středu už ale ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) oznámila shodu na kurzarbeitu. Ekonom upozornil, že je potřeba si uvědomit, že ani v Německu nezačal tento systém fungovat přes noc, ale trvalo to řadu let, než se kurzarbeit propracoval a stal účinným nástrojem. „Funguje tam nyní dobře, my máme samozřejmě výhodu, že se z toho můžeme poučit, a tudíž zkracujeme tu dobu přípravy a realizace. Nicméně to, že zatím to je těžké ustanovit, naznačuje, že tam jsou různé faktory, ať už technické nebo politické, které je nutno nějak zvládnout, a proto nejsem překvapen, že to nějakou dobu trvá, a je dobré, že mezitím program Antivirus pokračuje,“ konstatoval Švejnar. Kurzarbeit je podle něj řešení, které bere ohled na to, aby negativní dopad na zaměstnance byl pokud možno tlumen, ale aby podniky měly zároveň podnět, aby byly produktivní, konkurenceschopné a zbytečně nekrachovaly. „Tady bych zdůraznil jednu věc, která je důležitá a není očividná, že když podniky krachují, tak se to stane poměrně rychle, ztráta je velká a znovu podnik oživit nebo vytvořit nový, který je obdobně produktivní a cílevědomý a životaschopný, trvá dlouho a je to nákladné,“ uvedl. Pětitisícový balíček před Vánoci pro důchodce, který vláda schválila, bude mít podle Švejnara i ekonomický efekt, ale souhlasí s tím, že to je především politické rozhodnutí. Studie totiž ukazují, že důchodci v tomto smyslu jsou jako vysokopříjmové skupiny, upozornil. „Tedy ve smyslu, že značnou část, víc než polovinu, pravděpodobně ušetří, což z jejich hlediska člověk chápe, je velká nejistota, tak raději ušetří, ale znamená to také, že to nestimuluje ekonomiku, nebo ne tolik, jako kdyby se to dalo těm, kteří jsou nízkopříjmoví, nezaměstnaní a podobně, takže v tom smyslu je to politické rozhodnutí,“ vysvětlil.