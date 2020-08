Koalice se dohodla na zrušení superhrubé mzdy. Daň z příjmu by měla být 15 procent, oznámil Babiš

Výpočty NRR ukazují, že pokud by byl daňový základ u zaměstnanců redukován na hrubou mzdu a ostatní parametry by zůstaly zachovány ve stávající podobě, přímý výpadek na straně příjmů veřejných rozpočtů by se pohyboval kolem 92 miliard korun , z čehož by dvě třetiny připadaly na státní rozpočet a zbytek na rozpočty místních samospráv.

Předseda ČSSD Jan Hamáček se již dříve vyjádřil, že patnáctiprocentní daň z příjmu by znamenala propad příjmů 90 miliard korun. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) by se vrátila do rozpočtu na dani z přidané hodnoty, protože by lidé s vyšší výplatou více utratili, takže by šlo o 76 miliard korun. Pokud by daň byla 19 procent, pak by výpadek na příjmech rozpočtu byl podle původního návrhu z roku 2018 kolem 27 miliard korun.