Koalice se shodla na jednorázovém příspěvku pro důchodce. Každý by měl dostat pět tisíc korun

„Jednorázovou dávku pro seniory považuji za předvolební populismus, který není zodpovědný vůči ostatním. Proč třeba nedat podobný příspěvek i dalším skupinám, třeba rodinám s dětmi? Nezaslouží si ho i ony?“ uvedl šéf ODS Petr Fiala. „Za miliardy, kterými chce vláda uplatit své voliče, by přitom v každém kraji mohly vyrůst tři nové domovy seniorů nebo Alzheimer centra,“ řekl poslanec Jan Bauer (ODS).

Opoziční politici i někteří zástupci podnikatelů o mimořádné podpoře mluví jako o uplácení voličů . Premiér záměr dřív zdůvodňoval tím, že senioři měli v době epidemie stres. „Chtěl bych zdůraznit, že skutečně to, co navrhujeme, není žádná korupce, žádný úplatek,“ uvedl Babiš. Podle něj opoziční ODS a TOP 09 útočí na seniory.

„Naši důchodci, kteří tady 60 let budovali naši zemi a klíčovou infrastrukturu, si to (příspěvek) zaslouží. Jejich životní náklady stoupají,“ doplnil Babiš.

Babiš uvedl, že příspěvek nemá souvislost s koronavirem a není to rouškovné. O takzvaném rouškovném dříve mluvila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Vicepremiér a šéf ČSSD Jan Hamáček zdůvodnil mimořádnou podporu růstem cen. Na seniory podle něj dopadl víc než na ostatní. Index spotřebitelských cen se v červenci v Česku meziročně zvedl o 3,4 procenta, seniorům pak o 3,9 procenta.

Stát by měl na příspěvky podle premiéra vydat patnáct miliard korun. Starobních důchodců je v Česku 2,41 milionu. Invalidní penzi pobírá asi 419 tisíc lidí a pozůstalostní 64 tisíc.

Původně se zvažovalo, že jednorázový příspěvek pro seniory by měl být ve výši až šest tisíc korun. Babiš dříve uvedl, že vláda během koronavirové pandemie podpořila zaměstnavatele, zaměstnance, živnostníky, podnikatele i takzvané dohodáře a že podporu si teď zaslouží i senioři.

Návrh s mimořádným příspěvkem připraví ministerstvo práce. Zda by se případný zákon projednával zrychleně, Hamáček s Babišem neupřesnili. Vicepremiér poznamenal, že se musí kvůli výplatě dávky technicky nastavit systémy sociální správy.

Zákon o důchodovém pojištění nyní obsahuje pojistku pro vysoký růst cen. Pokud by se zvedly v měsíci o pět procent, upraví se podle toho důchody. K mimořádnému přidání v roce 2008 kvůli inflaci nad pětiprocentní hranicí přistoupila Topolánkova vláda.

Podle lidoveckého šéfa Mariana Jurečky vláda rezignovala na budoucnost. „Rozdává plošně a těm, co opravdu pomoc potřebují, jako jsou vdovy a vdovci, rodiny, samoživitelky nebo invalidé, těm systematicky a dlouhodobě pomoci neumí. Chybí rozum a zodpovědná solidarita,“ uvedl. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová řekla, že jde o bezbřehý populismus a nezodpovědné zadlužování.

Od ledna dostanou senioři přidáno jenom tolik, kolik nařizuje zákon

Příspěvek má být jednorázový. Vedle toho Babiš mluvil i o zákonné valorizaci penzí, která má činit v průměru 848 korun a podle premiéra se nebude navyšovat. Výdaje na penze to příští rok zvedne o 32,5 miliardy korun. Koalice původně zvažovala, že důchodci dostanou přidáno od ledna víc, než nařizuje zákon, to by ale zvedlo výdaje trvale. Důchodový systém je nyní v propadu. Za první pololetí se deficit blížil 14 miliardám korun.

„Po vzájemné debatě jsme dospěli k tomu, že je lepší dát jednorázový příspěvek v rámci stávajícího rozpočtu, kde je na to prostor,“ řekl premiér. Vláda prosadila pro letošek zvýšení rozpočtového schodku na 500 miliard z původních čtyřiceti kvůli nákladům spojeným s pandemií.