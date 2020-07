Rozvrat státních financí a dluh pro „vnuky našich vnuků“, kritizuje Klaus půlbilionový schodek

„To, co se děje teď, je pro mě konec světa,“ řekl Klaus o plánovaném deficitu. Stát podle něj rozhazováním peněz nic nevyřeší. „Pouze rozvrátíme své finance. Způsobíme, že dluhy budou splácet nejen naše děti a vnuci, ale i vnuci našich vnuků. To je pro mě naprosto nepřijatelné,“ řekl.

Podotkl přitom, že při ekonomické transformaci na počátku 90. let, kdy se HDP také propadl, hospodařilo Česko s vyrovnaným rozpočtem. Klaus tehdy působil nejprve jako ministr financí, později jako premiér.

Klaus v pořadu kritizoval i vládní programy na podporu ekonomiky, které jsou financovány státními půjčkami. „Kdyby stát měl schovány peníze a měl je připravené, kdyby si dělal nějaké zásoby, kdyby v posledních pěti šesti letech mimořádného úspěšného růstu neměl každou chvíli v rozpočtu dluh, pak by to mohl v tuto chvíli vydávat. Když to neměl, myslím, že vydávání peněz je v tuto chvíli problém,“ řekl.