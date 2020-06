Poslanci si vzali přestávku, vedení sněmovny zvažuje, jak schvalovat půlbilionový deficit

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) se v pondělí večer dohodla s Piráty, že tato opoziční strana nebude v dolní komoře bránit rychlejšímu projednání rozpočtu s navýšeným schodkem. Výměnou za to Schillerová připraví návrh zákona, podle něhož by lidé pracující na dohodu a platící sociální odvody měli za dobu omezení kvůli koronaviru dostat kompenzace od státu.

Piráti ale na tiskové konferenci před jednáním dolní komory avizovali, že rozpočet i přes dohodu s šéfkou státní kasy nepodpoří. Zdůvodňují to tím, že vláda prý není ochotna hledat úspory.

Poslanci by také měli schvalovat nově navržené základní parametry rozpočtu, tedy příjmy, výdaje, schodek a jeho vypořádání. Předloha by pak putovala k posouzení do výborů, následovalo by druhé a třetí závěrečné čtení.

Hlavně opozičním poslancům vadilo, že vláda neuvedla, na co přesně chce dodatečné peníze použít. Premiér Andrej Babiš (ANO) potom jako poslanec předložil úpravu, v níž změny konkretizoval.

Původně schválený rozpočet na letošní rok počítal s příjmy 1578,1 miliardy korun, nejnovější návrh přichází s příjmy 1364,8 miliardy. Původně schválené výdaje činily 1618,1 miliardy korun, nyní proti tomu vzrostly na 1864,8 miliardy korun. Státní dluh se má letos zvýšit celkově o 481 miliard korun.