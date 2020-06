Rekordní deficit může projít, pokud bude jasné, kam peníze půjdou, shodli se Středula i Zamrazilová

„Samotná výše schodku by posunula ten schodek na nějakých téměř deset procent hrubého domácího produktu, což by veřejné zadlužení posunulo někam ke 40 procentům. A tady to vidím navázáno ještě na novelizaci zákona o rozpočtové odpovědnosti, kde si vláda vytvořila prostor pro dalších sedm let zvyšovat strukturální deficit, takže napřesrok by tady byl další schodek minimálně 200, 250 miliard korun, takže už by se to veřejné zadlužení posunulo třeba k 45 procentům,“ vysvětluje Zamrazilová.

Podle ní by to bylo přijatelné, pokud by byla jasně zdokumentována především příjmová stránka rozpočtu. „A tam je zatím zdokumentováno, pokud vím, 63 miliard korun. Potom je jasně vymezený účelový výdaj 12 miliard korun obcím, to by bylo rovněž akceptovatelné. Ale vládní rozpočtová rezerva 136 nebo 137 miliard korun, která není nijak účelově vymezena na jednotlivé druhy výdajů, to už si myslím, že se vymyká demokratické kontrole parlamentu, která by samozřejmě vždy u státního rozpočtu být měla,“ připomněla Zamrazilová.

Podobně hovoří i Středula. „Já si myslím, že každý rozumný hospodář by toto přece chtěl vidět. Ono bianco šek vždycky jde učinit ve chvíli, kdy víte, k čemu je určen a k čemu bude použit,“ konstatuje. Milirdy korun bez přesného určení ale není podle něho přístup, který by opoziční, ale ani koaliční strany oceňovaly.

„Takže z našeho pohledu odborů si myslíme, že otázka zvýšení dluhu na čtyřicet nebo 38 procent, jak to přesně vychází, tak není nic, co by ubližovalo České republice. Když vezmu v potaz Spolkovou republiku Německo, kdy ze 60% zadlužení budou na nějakých 76 %, (…) tak to v žádném případě nemusí znamenat ohrožení ekonomiky. Důležité ale je, na co ty peníze budou použity, jak budou sanovat ekonomiku, jakým způsobem zasanujeme spotřebu obyvatel, to je hodně důležitá věc,“ uvedl Středula.

Problém tedy není podle něho v tom, že by opozice nechtěla nebo principiálně nesouhlasila s pomocí ekonomiky, ale jde o to, aby vláda karty otevřela, byla transparentní a otevřená v diskusi se všemi.

„Bohužel se v současné doby stává, že některé návrhy zákonů se dávají například přímo vládě na stůl, takže ani členové vlády nemají příliš času si to rozmyslet, potom to jde rychle do poslanecké sněmovny a tam se samozřejmě mohlo stát mnoho chyb,“ vysvětluje.