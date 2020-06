Babiš si neumí představit, že by zvýšení schodku rozpočtu sněmovna neschválila

Premiér ve středu řekl, že chce spolu s ministryni financí Alenou Schillerovou (za ANO) ve čtvrtek hovořit se zástupci KDU-ČSL. Schillerová podle něj zároveň jedná s předsedkyní rozpočtového výboru sněmovny Miroslavou Vostrou (KSČM) a s Piráty, kteří přišli s návrhem podporovaným i Babišem. Piráti chtějí například zajistit pomoc pro lidi zaměstnané na pracovní dohody a lidi, kteří mají dohodu a zároveň jsou i OSVČ.

Piráti a lidovci podle premiéra na rozdíl od zbytku opozice přišli s konkrétními návrhy, ostatní jen vše odmítají.

„Neumím si představit, že by rozpočet nebyl schválen tak, jak jsme ho předložili, protože je tam rezerva jenom 36 miliard a tam nemáme ani příspěvek na lázně, ani kompenzace pro cestovní ruch. Takže si neumím představit, že by to sněmovna neschválila, protože samozřejmě tím by zablokovali všechno,“ uvedl.

Podle premiéra je také otázka, jestli bude návrh schválen v legislativní nouzi, nebo klasickým postupem. Hrozí tak, že by se vše o více než měsíc odložilo.

Sněmovna by měla rozpočet projednávat 23. června

Sněmovna by měla návrh na zvýšení rozpočtového schodku projednat na mimořádné schůzi příští týden v úterý. Vláda chtěla záměr prosadit zrychleně v legislativní nouzi, komunisté ale plánují podle doporučení rozpočtového výboru hlasovat proti tomu.

Komunistům se v návrhu rozpočtu nelíbila vládní rezerva 136,6 miliardy korun bez určení konkrétního účelu investic. Babišem předložený pozměňovací návrh vládní rezervu snížil na 36,1 miliardy korun a zvýšil výdaje u sedmi ministerstev a Správy státních hmotných rezerv (SSHR) a kapitoly Všeobecná pokladní správa.