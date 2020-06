Babiš Filipa o rozpočtu nepřesvědčil. Šéfovi komunistů chybí konkrétní podoba investic

Vláda žádá sněmovnu o navýšení schodku už potřetí, kvůli koronavirové epidemii narostl zatím ze 40 na 300 miliard. Komunisté dosud v hlasování menšinový kabinet ANO a ČSSD podpořili. Další zvýšení schodku se ale KSČM zdá příliš vysoké. „Premiér sice argumentoval stanoviskem prezidenta, ale já pořád chci vidět investiční plán, který by to zahrnoval,“ zdůvodňuje skepsi Filip. Babiš v pondělí po schůzce se Zemanem řekl, že prezident s dalším rekordním navýšením rozpočtu souhlasí. Z aktuálního návrhu se podle předsedy KSČM zdá, že vláda chce mít spíš k dispozici volné peníze. „Které by použila, jak by sama uvážila, bez kontroly parlamentu, a to se nám nelíbí,“ dodává. Diskuse s premiérem se podle něj netýkala konkrétních škrtů. V rozpočtovém výboru se poslanci KSČM zdrží. „Po skončení výboru budou zasedat naši experti. Pokud jde o rozpočet, budeme jednat dále i v našich týmech, které jsou ustaveny podle dohody o toleranci,“ podotýká Filip. Na základě této dohody komunisté podpořili vznik menšinového kabinetu ANO a ČSSD.

KSČM žádá sedmiletý plán na konsolidaci financí Šéf komunistů si není jist, zda bude o podpoře rozpočtu definitivně rozhodovat sobotní zasedání širšího vedení KSČM. „Uvidíme, jestli to do soboty vyjde,“ doplňuje. „Usnesení našeho výkonného výboru je jasné, že nechceme tak vysoký schodek a že chceme sedmiletý plán řešení konsolidace veřejných financí, protože tak velké zadlužení Česká republika během jednoho roku ještě neměla,“ vysvětluje Filip. Kde by vláda měla škrtat, je podle předsedy komunistů předmětem jednání. Babiš v pondělí jednal o deficitu s prezidentem Milošem Zemanem. Podle premiéra získá prezidentův souhlas proinvestiční schodek. „Máme investovat rekordní sumu, téměř 200 miliard celkem, z toho 140 miliard z českých zdrojů. Z toho 111 miliard na dopravní infrastrukturu. Chceme se z dopadu koronaviru proinvestovat. To je ten náš hlavní cíl,“ prohlásil Babiš po schůzce. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) původně chtěla požádat Sněmovnu o podporu dalšího navýšení deficitu tento týden. Po pátečním jednání s komunisty, kteří hodlají věc probrat až na sobotním zasedání širokého vedení, připustila, že může žádost posunout na další týden. Ministerstvo financí upřesní, na co půjdou peníze z navýšeného schodku V reakci na výtky opozice Schillerová poslancům z rozpočtového výboru sdělila, že upřesní, na co půjde větší část peněz z navýšené vládní rozpočtové rezervy. Schillerová řekla, že ministerstvo připravuje pozměňovací návrh, který užití peněz z rezervy upřesní a rozepíše do jednotlivých kapitol. Do rozpočtové rezervy by mělo jít asi 36 miliard korun. Také předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová v úterý před členy výboru upozorňovala na to, že není určeno, na co mají tyto miliardy jít. Hovořila o potřebě demokratické kontroly peněz na příjmové i výdajové straně rozpočtu. „Koukli se z okna, nastřelili tam nějaká čísla,“ kritizoval ministerstvo financí bývalý ministr Miroslav Kalousek (TOP 09). Tvrdil, že ministryně při pondělní videokonferenci s předsedy poslaneckých klubů uvedla, že neumí určit, na co peníze půjdou. Schillerová mimo jiné řekla, že vláda potřebuje peníze převážně na investice a připomněla i návrh dát obcím 12,8 miliardy korun.

Odkaz Vláda schválila zvýšení schodku rozpočtu na 500 miliard