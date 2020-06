O případné další zvýšení schodku chce Schillerová požádat do konce června. Velké deficity očekává i příští roky

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) už má připravenou novelu zákona o státním rozpočtu, kterou by zvýšila letošní schodek až k 500 miliardám korun. V debatě Partie televize Prima řekla, že návrh chce nejprve projednat v koalici. O schválení by případně chtěla sněmovnu požádat do konce června. Uvedla také, že nepodporuje státní záruku pro leteckou skupinu Smartwings.