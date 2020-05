Stát by mohl koupit až stoprocentní podíl ve Smartwings, řekl Havlíček. Šlo by o miliardy

Na smysluplnosti případné investice se již dříve oslovení analytici neshodli. Například analytik společnosti Cyrrus Petr Pelc jako přínosné hodnotil budoucí udržení dominantní české letecké společnosti a její působení v rámci přepravy a cestovního ruchu. Bez významného investora podle něj může aerolinkám reálně hrozit krach. Pokud se ovšem stát rozhodne ČSA finančně podpořit, je podle Pelce žádoucí, aby dostal něco nazpět. To by mohl být právě majetkový podíl ve firmě.

Naopak podle analytika společnosti Natland Petra Bartoně odkoupení ČSA státem problémy nevyřeší. „Znárodnění“, jak již dříve Bartoň návrh nazval, je podle něj vhodné pouze v případech, kdy má takto významný podnik problémy například v řízení firmy. ČSA však podle něj v současnosti doplácí na nízkou poptávku kvůli krizi.

Část opozice: Nemravné a nefér

Vstup státu do Smartwings se nelíbí části opozice. Pirátský poslanec Jan Lipavský už tuto možnost dříve zkritizoval. Podnik podle Lipavského není strategický a kritický pro chod České republiky. Možnost koupě označil za krajně nemravnou.

Bývalý ministr a opoziční poslanec Miroslav Kalousek (TOP 09) uvedl, že majitelé Smartwings mohou buď společnost dát do konkurzu, vložit do ní vlastní peníze nebo pro ni najít investora. „Jim se nelíbí ani jedna z těchto možností a chtějí sáhnout do kapes daňovému poplatníkovi. Myslím si, že to není fér,“ řekl. Podle něj platí i pro Smartwings program podpory COVID. „Proč by měl mít Smartwings něco speciálního? Není to ani národní dopravce, ani není ohrožena letecká obslužnost v České republice,“ dodal Kalousek.

Proti případné pomoci státu Smartwings Group se ve čtvrtek vymezilo také zhruba 50 lidí protestující před ministerstvem financí.