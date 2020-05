Schillerová i Havlíček jsou připraveni jednat o vstupu státu do Smartwings

Schillerová již v polovině dubna uvedla, že by ČSA měl koupit stát. „Bylo by nejlepší je (ČSA) koupit. Ale je tam už také nějaký zahraniční strategický partner, což vidím jako problém. Musíme se o tom bavit,“ řekla tehdy Hospodářským novinám (HN).

„V tuto chvíli to není na pořadu dne, ale všechna témata jsou k jednání. Nevím, za jakých by to bylo podmínek, nevím, co by bylo s tím dalším podílem, který patří jinému vlastníkovi,“ reagovala nyní Schillerová.

Havlíček byl konkrétnější. „Do majetkových vztahů Smartwings nezasahujeme. Uvědomujeme si ale, že ekonomická situace ve společnosti je v důsledku koronaviru špatná. Hledáme pro Smartwings řešení, ideálně na bázi záruk nebo úvěrů. Pokud bude zájem podíl převést, jsme připraveni jednat.“

Smartwings postihlo loni celosvětové odstavení letadel Boeing 737 MAX. Patří jí sedm těchto strojů, které mají zákaz létání. Letos pak byla zasažena – stejně jako další aerolinie po celém světě – důsledky pandemie koronaviru.