Všechny kluby Senátu chtějí, aby obce dostaly finanční kompenzace o dva měsíce dřív

Obsahově návrh Senátu odpovídá normě, kterou v pondělí schválila vláda. „Rozdíl není, pokud se týká obsahu. Platnost vládního zákona, pokud by se projednával, by ale byla nejdříve k půlce srpna,“ uvedl Nytra. Ministerstvo by pak mělo 60 dnů na poslání peněz krajům. Senátní pozměňovací návrh by tak obcím pomohl o dva měsíce dřív, což je také důležité, doplnil. Pozměňovací návrh podepsali předsedové všech senátních klubů.

Neznamená to podle senátorů, že rezignují na podporu krajů, které přišly o peníze kvůli použití sdílených daní na kompenzace podnikatelům také. Pokud by se ukázalo, že kraje nejsou spokojeny s dohodou, kterou uzavřely s premiérem Andrejem Babišem (ANO), je v horní komoře návrh, který by jim ušlé daně vyrovnal také.

Návrh označil Nytra za kompromisní. Senátní hospodářský výbor původně doporučil novelu upravující daně doplnit o ustanovení, které by obcím a krajům zajistilo kompenzaci výpadku daňových příjmů. Kraje by měly podle výboru dostat 500 korun a obce 1200 korun na obyvatele.