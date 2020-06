Vláda přispěje firmám na náhrady mezd až do konce srpna. Na boj se suchem vyčlení navíc tři miliardy

Vláda schválila příspěvky pro firmy na náhrady mezd až do konce srpna. Sdělila to ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Premiér Andrej Babiš (ANO) se s kabinetem zabýval i suchem a opatřeními, která by měla na enviromentálně-klimatické problémy reagovat. Kabinet na to vyčlení tři milardy korun. Dvě uvolní pro ministerstvo životního prostředí, o zbylou jednu navýší letošní rozpočet ministerstva zemědělství.