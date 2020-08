Bonus pro seniory je tak evidentní předvolební krok, až je to úsměvné, tvrdí Dlouhý

Vyplacení jednorázového bonusu českým penzistům by mělo proběhnout ještě před Vánoci, navrhuje ho jak předseda vlády Andrej Babiš (ANO), tak ministryně práce z koaliční sociální demokracie Jana Maláčová. Oba zmínili až šest tisíc, šéfka resortu financí Alena Schillerová (za ANO) upřednostňuje nižší, čtyřtisícový příspěvek. Státní kasu by vyšel na dvanáct miliard korun – jasno chce mít kabinet do týdne.

„Člověk, který řekne, že to je úplatek pro důchodce, si důchodce znepřátelí. Také si přeji, aby se této sociální skupině zvyšovaly příjmy, aby si mohla udržet solidní životní úroveň. Na druhé straně, před volbami je tak evidentní, že to je předvolební krok, že to je až úsměvné,“ komentoval vládní záměry Vladimír Dlouhý s tím, že v tuzemské ekonomice by byl příspěvek v této výši historický rekord.

Neztratit disciplínu

Vláda příspěvku přezdívá rouškovné a prezentuje ho jako podporu penzistických peněženek v čase pandemie. Naposledy v pondělí večer v Událostech, komentářích ministr kultury Lubomír Zaorálek uváděl, že „od března výrazně roste inflace, spotřební koš důchodců narostl o pět procent a reálná výše důchodu slábne.“ Současně si podle něj kabinet od příspěvku slibuje, že vyšší příjem podpoří spotřebu coby jeden z ekonomických pilířů.

Dlouhý se ovšem k argumentaci koronavirem staví spíše skepticky. „Nelíbí se mi to. Šest nebo čtyři tisíce v nárůstu zadluženosti za tento rok ještě uneseme, ale nesmí to být opakováno pravidelně jako předvolební nástroj nebo řešení problémů, které před nás postaví vnější šok.“

Hospodářská komora podle něj rozumí tomu, že si pandemie nemoci covid-19 žádá vysoké státní výdaje, společnost by si ale na bezednou státní kasu zvykat neměla. „Bojím se, aby všechny tyto kroky naši společnost neposunuly od toho, co máme od roku 1918 v genech. To znamená, že jsme spolu s Němci a Rakušany rozpočtově disciplinovaní,“ dodává s tím, že avizovaný bonus může u seniorů vytvořit očekávání, že se bude v dalších letech opakovat.