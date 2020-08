Důchodci by mohli dostat jednorázově až šest tisíc. Babiš s Hamáčkem budou jednat po víkendu

Důchodci by letos mohli dostat jednorázový příspěvek pět až šest tisíc korun. Deníku Právo to řekl premiér Andrej Babiš (ANO), podle kterého by šlo o náhradu za stres a těžké situace letošního roku. S myšlenkou jednorázového příspěvku přišli počátkem srpna šéf koaliční ČSSD Jan Hamáček s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD), kteří zároveň hovořili o alternativě v podobě vyšší valorizace penzí. Ani tu Babiš nevyloučil. Jasno má být po víkendu.