Důchodci by mohli před Vánoci dostat peníze navíc, řekla Schillerová. O konkrétní částce se jedná

Představitelé vládní koalice se v poslední době opakovaně předháněli v návrzích na zvýšení důchodů. Premiér Andrej Babiš (ANO) nejprve koncem července navrhl změnu valorizace, tedy zákonného navýšení měsíční částky důchodů, od ledna 2021 ze zhruba 840 na 900 korun. ČSSD pak navrhla zvýšení valorizace až o čtyři sta korun. Babiš následně prohlásil, že by valorizace mohla vzrůst až o pět set korun. Průměrný starobní důchod byl koncem března 14 397 korun.

Schillerová teď uvedla, že by mohli důchodci dostat peníze navíc ještě v letošním roce, a to jako jednorázovou platbu. „Třeba někdy okolo Vánoc. Máme na to v koalici hodně společný názor,“ řekla serveru Blesk.cz. „O té částce, jaká by to měla být, jsme se také už bavili, ale je neseriózní ji teď říct, dokud není ještě úplně dojednaná,“ dodala. Doplnila ale, že platba by přesahovala tisíc korun.