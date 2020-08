Bohatší důchod o 840 korun, o tisíc nebo více? Vláda začíná řešit růst penzí

Důchodkyně Marcela Konrádová z Prahy nejraději tráví čas v přírodě s vnoučaty. Průměrný důchod jí pohodlně vystačí na bydlení v malém bytě i na běžné výdaje. „Nic moc na sebe si nekupuju, protože všechno mám, co jsem nosila už dřív, nerada chodím do obchodu zkoušet si oblečení, akorát jsem si koupila nové boty a ty teda stály tisíc pět set korun,“ říká.

O růstu důchodů se definitivně rozhodne v srpnu

Ceny vzrostly meziročně o víc než tři procenta. Výrazně v první polovině roku podražily třeba některé potraviny. I v případě, že by stát přidal jen zákonné minimum, šlo by o třetí největší jednorázový růst v historii.

Vládní koalice definitivně rozhodne o lednovém růstu průměrného důchodu v srpnu, a to poté, co se dozví nová čísla o poklesu české ekonomiky. Pokud by chtěla penze zvednout víc, než jí přikazuje zákon, musela by ve sněmovně prosadit jeho rychlou změnu.

Třeba komunisté nebo SPD by razantnější zvýšení důchodů podpořili. „Je důležité, aby byly důchody valorizovány nad rámec povinné zákonné valorizace. To bude předmětem vyjednávání nad návrhem státního rozpočtu,“ říká ekonomický expert strany a poslanec KSČM Jiří Dolejš.

Předseda hnutí SPD a místopředseda sněmovny Tomio Okamura připomíná, že strana dlouhodobě prosazuje, aby se důchody zvyšovaly všem stejnou částkou, nikoli stejným procentem.