O bonusu pro důchodce by mohla koalice rozhodnout do týdne, řekl Hamáček po schůzce s Babišem

„Dohodli jsme se na tom, že je potřeba to nějakým způsobem zasadit do rozpočtového rámce a přípravy rozpočtu na příští rok. Dnes jsme žádný finální závěr neudělali. Ještě se k tomu vrátíme s ministryní financí Schillerovou, protože ona má také svůj pohled na věc, abychom v horizontu týdne tu věc uzavřeli,“ řekl Hamáček. Příspěvek pro seniory má být podle něj kompenzací za vyšší životní náklady.

Podle Hamáčka není v koalici spor, pouze je potřeba nalézt optimální variantu. Vicepremiér dříve uvedl, že by bylo jednodušší příspěvek z hlediska státního rozpočtu poskytnout ještě letos a jeho výše by se měla pohybovat mezi 5000 a 6000 korun. Maláčová je otevřená možnosti příspěvek rozdělit do celého roku na 12 pětisetkorunových částek. Podle Schillerové by šestitisícová částka nebyla únosná pro státní rozpočet.

Podle propočtu ministerstva financí by příspěvek 6000 korun přišel státní pokladnu na 18 miliard korun. Zástupci opozice záměr kritizují jako populistický a rozpočtově nezodpovědný. Než plošně přidat všem, je podle některých z nich vhodnější vylepšit nejnižší důchody. Místopředseda vlády Karel Havlíček (za ANO) v neděli uvedl, že návrh je v rozpočtu „ustojitelný“.

Kolik by kdo chtěl dát

Důchodci by letos mohli dostat jednorázový příspěvek pět až šest tisíc korun. V sobotním vydání deníku Právo to uvedl premiér Babiš, podle kterého by šlo o náhradu za stres a těžké situace letošního roku.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) pro televizi Nova uvedla, že v pondělí předloží návrh na jednorázový bonus 6000 korun. S myšlenkou příspěvku přišla počátkem srpna spolu se šéfem koaliční ČSSD Janem Hamáčkem. Zároveň hovořili o alternativě v podobě vyšší valorizace penzí. Ani tu Babiš nevyloučil.

„Jsem stále ještě otevřená tomu, že šest tisíc se rozpočítá do dvanáctkrát 500. Těch šest tisíc má dvě kondicionality: Jsme schopni to vyplatit, pokud to nebude mít dopad na exekuce a když to nebude mít dopad na dávky na bydlení,“ shrnula Maláčová pro pořad Otázky Václava Moravce.

Připustila, že kdyby se šest tisíc korun rozdělilo jako dodatečná valorizace do jednotlivých měsíců příštího roku, bylo by to pro stát v důsledku dražší, protože by tyto peníze již musel vyplácet i ve všech následujících letech.