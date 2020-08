Přispíváme všem skupinám, hájí bonus pro důchodce Schillerová. Zhorší to vztah mezi generacemi, oponuje Horská

Vláda schválila v pondělí prodloužení programu Antivirus z konce srpna do konce října. Program má pomoci udržet zaměstnance ve firmách a bránit propouštění. Mnozí podnikatelé považují jeho zavedení v době nouzové stavu za nejúčinnější vládní opatření. Na jeho prodloužení se však už názory liší, podle některých konzervuje již neexistující pracovní místa a znemožňuje zdravý posun lidí do životaschopných výrob a firem.

Vláda chce do dvou týdnů návrh nové podoby kurzarbeitu, který by měl Antivirus od listopadu nahradit.

Antivirus zahrnuje tři druhy podpor. Příspěvkem A stát dorovnává 80 procent vyplacené náhrady mzdy v karanténě a výdělku v zavřených provozech do 39 tisíc korun superhrubé mzdy. Příspěvek B pokrývá 60 procent náhrady mzdy při omezení výroby a služeb kvůli výpadku surovin, pracovníků či poptávky do 29 tisíc korun superhrubé mzdy. Podpora C představuje odpuštění sociálních odvodů za červen až srpen firmám do 50 zaměstnanců, které nesníží mzdy a nepropustí víc než desetinu lidí. Vláda schválila prodloužení podpory A a B.

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) řekla, že prodloužení režimu C by vyžadovalo změnu zákona. Odpuštění odvodů menším firmám tak podle ní skončí na konci srpna a firmy od září znovu budou odvody platit.

V budoucnu by měl dočasný vládní program Antivirus nahradit dlouhodobý kurzarbeit, tedy zkrácení pracovní doby při nedostatku práce. Zaměstnavatel platí mzdu za odpracovanou dobu. Stát pak pracovníkům výdělek dorovnává za zbývající čas. Podle Maláčové se nyní připravují parametry kurzarbeitu. Program by podle ní měl být připraven od začátku listopadu a spouštěn by byl v případě, že by zemi kvůli hospodářské krizi hrozil výrazný růst nezaměstnanosti. Využívat by se mohl ale i při živelních pohromách.