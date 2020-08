Vláda stále počítá se zavedením druhé, vyšší sazby daně z příjmů

Politické spory o to, jaké bude čtyři a půl milionu zaměstnanců v České republice platit daně, pokračují. Snížit by se měly se zrušením superhrubé mzdy, kabinet chce ale zároveň zrušit i sedmiprocentní, takzvanou solidární přirážku, tedy defacto další, vyšší sazbu daně. Tu platí lidé s měsíčními příjmy, které přesahují čtyřnásobek průměrné mzdy, tedy skoro 140 tisíc korun.

Podporu by našla vláda u KSČM. Ta ale trvá na tom, aby lidé s výrazně nadprůměrnými příjmy platili víc než teď. Naopak ODS odmítá druhou sazbu daně z příjmů úplně.

„Bude na hnutí ANO, koho si vybere, zda s námi sníží daně nebo s komunisty a socialisty nechá daně vysoké, jako jsou dnes,“ konstatuje první místopředseda ODS a předseda poslaneckého klubu Zbyněk Stanjura.

„Solidární přirážka nemůže být zrušena bez náhrady, 80 tisíc je minimum, na které by se to mohlo vztahovat, dvojnásobek průměrného platu,“ říká člen sněmovního rozpočtového výboru Jiří Dolejš (KSČM).

S druhou sazbou vláda počítá už v programovém prohlášení z června 2018, a to s 23 procenty. Podle ministryně financí se ale o konkrétních parametrech ještě jedná. Podle ní by se možná platilo o něco méně než teď.

„My jsme to zvažovali už v roce 2018, že to vycházelo přes 23 procent, ale že by to bylo méně, nechci spekulovat. Je to otázka jednání, ale není důvod, aby to bylo jen 15 procent,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová (nestr. za ANO).

Podle předsedy ČSSD a ministra vnitra Jana Hamáčka je druhá sazba pozůstatek progrese. „Což je něco, co sociální demokracie podporuje,“ uvedl.